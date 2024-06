Cameroun : Décès tragique du footballeur Landry Nguemo

Le monde du football camerounais et international est en deuil après le décès tragique de l’ex-international Landry Nguemo. À l’âge de 38 ans, Nguemo a perdu la vie dans un accident de la route ce jeudi 27 juin 2024. Cet accident impliquant un camion de sable s’est produit sur la route Yaoundé-Bafoussam.

Son chauffeur a également perdu la vie dans cette tragédie.

Une carrière marquée par des succès

Landry Nguemo a débuté sa carrière professionnelle à seulement 19 ans à l’AS Nancy Lorraine. Sa carrière a été riche en succès, notamment avec la victoire en Coupe de la Ligue en 2006. Nguemo a également évolué sous les couleurs de plusieurs clubs européens prestigieux, notamment Saint-Étienne, le Celtic Glasgow et les Girondins de Bordeaux, où il a joué de 2011 à 2014. Son passage en Norvège a également marqué les esprits.

Nguemo a fièrement représenté le Cameroun à 42 reprises sur la scène internationale. Il a été finaliste de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) en 2008 et a participé aux Coupes du monde de 2010 et 2014. Sa présence sur le terrain était synonyme de détermination et de passion. Ces qualités ont laissé une empreinte indélébile dans l’histoire du football camerounais.

Transition vers une carrière d’entraîneur

Après avoir pris sa retraite en 2020, Landry Nguemo n’a pas quitté le monde du football. En 2021, il a rejoint l’AS Nancy Lorraine pour entraîner les U16. Il venait d’être nommé entraîneur principal de la réserve à la mi-saison 2022-2023. Une désignation qui démontre ainsi son engagement continu pour le développement du football et le mentorat des jeunes talents.

Réactions et hommages

La nouvelle de la mort de Landry Nguemo a suscité une vague de tristesse et d’émotion dans le monde du football. De nombreux anciens coéquipiers, clubs et fans ont exprimé leurs condoléances sur les réseaux sociaux pour rendre hommage à un joueur qui a marqué les esprits par son talent et sa gentillesse. Fabien Barthez, ancien gardien de but français, a tweeté : « Landry était non seulement un grand joueur, mais aussi une personne formidable. Mes pensées vont à sa famille et à ses proches. »

Un héritage durable

Le décès de Landry Nguemo est une perte immense pour le Cameroun et pour la communauté du football international. Il laisse derrière lui un héritage durable dans le monde du football. Son parcours, de ses débuts à l’AS Nancy Lorraine à son rôle d’entraîneur, témoigne de sa passion et de son dévouement pour le sport. Il restera dans les mémoires comme un joueur exceptionnel et un mentor inspirant pour de nombreux jeunes footballeurs.