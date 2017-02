CAN 2017 : L’Algérie fait le job Privée de Brahimi et Feghouli, l’Algérie a bien entamé les éliminatoires de la CAN 2017 en disposant 4-0 des Seychelles samedi soir à Blida. Si l’efficacité n’a pas été au rendez-vous, Ryad Boudebouz et...