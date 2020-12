Miss Seychelles 2020 est Kelly-Mary Anette

Après 2 ans d’interruption, le concours national de beauté Miss Seychelles est de retour pour cette édition 2020 , et c’est Kelly-Mary Anette, qui remporte la couronne devant 10 autres candidates. Elle devrait représenter le pays d’Afrique de l’Est au 70ème concours de Miss Monde au dernier trimestre de 2021.

Agée de 24 ans, Kelly-Mary Anette est économiste au ministère des Finances, de la Planification économique et du Commerce des Seychelles. « Je me sens vraiment émue et très heureuse. Cela n’a pas été un voyage facile, car cela a duré 11 mois, le plus long voyage que Miss Seychelles n’a jamais effectué », a-t-elle annoncé.

Originaire du district de Pointe Larue, Kelly-Mary Anette pense que le fait d’avoir perdu sa mère à l’adolescence lui a appris à être forte, mais également à avoir une certaine considération pour les orphelins. D’ailleurs, son projet pour le concours est consacré au bien-être psychologique et émotionnel des orphelins et des parents célibataires. « J’ai déjà bâti ma fondation qui créera des groupes de discussion pour les orphelins », a-t-elle expliqué.

Selon Kelly-Mary Anette, l’objectif est que ces derniers ne se sentent pas seuls après le décès de leurs parents. « Nous nous occuperons de leur bien-être psychologique », a détaillé la Miss.

Les organisateurs de l’événement ont confié leur satisfaction du déroulement du concours national de Miss Seychelles. « Nous avons travaillé très dur pour mettre en place le concours, (…). Nous sommes également très satisfaits des résultats », a annoncé Kevin Perine, membre exécutif de BES (Beauty Empowerment Seychelles).

Kelly-Mary Anette a également remporté le titre de « Miss Talent ». Il s’agit de l’un des 10 prix remis lors du concours au Centre international de conférences des Seychelles (CICS). Pendant un an, elle sera le visage de Mado, le sponsor principal.

Margaret Raguin, vice-présidente de BES, a, de son côté, indiqué que l’équipe a déjà des projets pour la Miss Seychelles. « Nous aimerions qu’elle participe à Miss Monde, mais à cause du Covid-19 et des incertitudes, nous ne savons pas si cela aura lieu », a-t-elle révélé.