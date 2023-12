Les Petits États Insulaires Africains réclament un financement pour l’adaptation au changement climatique

Dubaï, Émirats Arabes Unis, 8 décembre 2023 (CEA) – Les Petits États Insulaires en Développement (PEID) africains ont exigé un financement pour s’adapter aux impacts environnementaux. En effet, le changement climatique menace leurs moyens de subsistance et leur survie future. Cette demande a été formulée lors d’un événement parallèle organisé par la Commission Climatique des États Insulaires Africains (CCEIA) sur le thème « Transition vers un avenir résilient au climat ».

Les membres africains des PEID, comprenant le Cap-Vert, les Comores, la Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau, Madagascar, Maurice, Sao Tomé-et-Principe, les Seychelles et Zanzibar, représentent un groupe de nations insulaires à faible altitude, totalisant une population de 4 millions de personnes, extrêmement vulnérables aux impacts du changement climatique. Ces États sont situés dans des zones éloignées et basses, vulnérables à la montée du niveau de la mer et aux cyclones. Leurs économies reposent principalement sur le tourisme et la pêche.

Flavian Joubert, ministre de l’Agriculture et de l’Environnement des Seychelles, a souligné la vulnérabilité particulière des PEID africains face aux chocs climatiques, rendant impérative une action immédiate pour protéger les populations, les économies et l’environnement. M. Joubert, dont le pays préside la Commission des États Insulaires Africains, a appelé les principaux émetteurs à élaborer des plans plus ambitieux pour maintenir l’objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius.

9 pays africains concernés

Les PEID africains, bien que partageant des caractéristiques communes d’insularité et de disparité géographique, ainsi que des populations réduites, ne sont pas uniformément vulnérables au changement climatique. Comores, Guinée-Bissau et Sao Tomé-et-Principe sont des PMA, tandis que le Cap-Vert, Maurice et les Seychelles ont des niveaux de développement plus élevés et de meilleures politiques pour faire face au changement climatique. Cependant, leurs économies variées rendent l’accès au financement climatique vert difficile.

Anthony Nyong, Directeur du Changement Climatique et de la Croissance Verte à la Banque Africaine de Développement (BAD), a indiqué que la banque dispose de ressources et de programmes pour promouvoir la résilience des États insulaires, qui font face à des vulnérabilités différentes de la plupart des pays.

Nassim Oulmane, Directeur par intérim pour la Technologie, le Changement Climatique et la Nature à la Commission Économique pour l’Afrique, a déclaré que la CEA travaillait sur une proposition de projet de préparation pour que les pays accèdent au Fonds Vert pour le Climat. De plus, la CEA finalise une demande régionale pour les 9 États insulaires africains afin de mobiliser des fonds pour l’adaptation du Fonds Vert pour le Climat.

Des solutions au cas par cas selon les États insulaires

Kavydass Ramano, ministre de l’Environnement, de la Gestion des déchets solides et du Changement climatique à Maurice, a plaidé pour des solutions innovantes afin de sécuriser un avenir résilient pour les PEID africains. Il a souligné que Maurice a préconisé une adaptation écosystémique par des solutions fondées sur la nature dans sa Contribution Déterminée au niveau National (CDN) 2021-2030.

Adelino Cardoso, ministre de l’Infrastructure, des Ressources naturelles et de l’Environnement à Sao Tomé-et-Principe, a indiqué que son pays, vulnérable aux impacts du changement climatique, nécessite un financement pour mettre en œuvre des programmes de protection côtière.

Tania Serafim Romualdo, ambassadrice du Cap-Vert aux Nations Unies, a présenté Blue-x, une plateforme de négociation pour des instruments financiers durables et inclusifs, développée en partenariat avec la Bourse du Cap-Vert et le Programme des Nations Unies pour le développement. Le Cap-Vert a également établi un swap bilatéral avec le Portugal, transformant 140 millions d’euros de dette en un Fonds pour le Climat et l’Environnement, fournissant des capitaux pour une stratégie de transition énergétique complète visant des émissions nettes nulles d’ici 2050.

Les 38 pays touchés ne représentent que 1% des émissions mondiales

Bien que le changement climatique affecte le développement de toutes les nations, les 38 pays des PEID situés dans les Caraïbes, le Pacifique, l’Atlantique, l’océan Indien et la mer de Chine méridionale, responsables de moins de 1% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, sont les plus vulnérables à ses impacts dévastateurs.

L’événement parallèle a été organisé par le gouvernement des Seychelles, en collaboration avec la Commission Économique pour l’Afrique, la Commission de l’Union Africaine, la Banque Africaine de Développement et le Bureau du Conseiller Spécial pour l’Afrique, OSAA, lors de la COP28 à Dubaï.

