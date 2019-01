Sommet des ministres des Affaires étrangères de l’Océan Indien à Madagascar

Madagascar abrite, ce jeudi, une réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères de la Commission de l’Océan Indien.

Madagascar s’apprête à abriter la réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères de la Commission de l’Océan Indien (COI), qui aura lieu ce jeudi. C’est la première fois que l’île rouge accueille cet évènement. Le ministère malgache des Affaires étrangères s’affaire aux dernières mises au point, tant sur le plan logistique et technique que sur le plan protocolaire. Les différentes délégations ont commencé à arriver mardi.

Cette coopération régionale, « déclinée dans un large éventail de projets communs, contribue à la création d’un avenir plus serein, plus stable et plus prospère. Elle a pu se concrétiser grâce à la volonté politique de nos pays et au concours d’un nombre croissant de partenaires au développement de premier niveau, en particulier l’Union européenne. C’est avec leur confiance renouvelée que la COI a pu agir avec autant de vigueur en faveur de l’intégration économique régionale, de la protection de l’environnement, de la stabilité politique, de la sécurité maritime, de la santé publique, de la culture ou encore de la promotion des femmes et des jeunes », commente Jean Claude de l’Estrac, Secrétaire général de la COI, sur le site internet de la coopération.

Créée en 1982 à Port-Louis, sur l’île Maurice, la COI regroupe cinq pays de la région Océan Indien occidental : Madagascar, Maurice, Seychelles, Comores et la France représentée par La Réunion.