Zimbabwe : pollution du lac Chivero – 4 rhinocéros blancs morts

Un incident tragique au Zimbabwe met en lumière les effets dévastateurs de la pollution sur la faune. Quatre rhinocéros blancs, une espèce emblématique et fragile, sont morts après avoir consommé de l’eau contaminée par des cyanobactéries dans le lac Chivero.

Ce lac, pourtant essentiel pour l’approvisionnement en eau de Harare, la capitale, devient le théâtre d’une catastrophe environnementale inquiétante.

Des victimes multiples d’une pollution rampante

Le bilan dépasse les seuls rhinocéros blancs. Dans l’espace de quelques jours, trois zèbres, quatre gnous, quatre aigles pêcheurs et plusieurs chèvres et bovins ont également succombé après s’être abreuvi dans ce lac. Ces décès sont liés à la présence de cyanobactéries. Ce sont des micro-organismes toxiques pour les animaux comme pour les humains.

Ces bactéries se développent à cause des eaux usées rejetées par la municipalité de Harare dans le lac Chivero. Cette pollution croissante illustre un problème récurrent de gestion des déchets dans une zone où l’écosystème local est déjà sous pression.

Des efforts insuffisants pour sauver la faune

Face à la montée des décès, ZimParks a tenté de contenir la crise. Des points d’eau artificielles avec de l’eau propre ont été créés. Des blocs de sel ont été disposés pour dissuader les animaux de s’approcher du lac. Cependant, ces mesures n’ont pas permis d’éviter le drame. Les rhinocéros restants dans la réserve du lac Chivero ont finalement dû être déplacés pour échapper à ce danger invisible.

Malheureusement, ce n’est pas la première fois que des efforts de protection échouent face à la pollution croissante et aux défis climatiques.

Une espèce sous pression : le rhinocéros blanc

Les rhinocéros blancs sont répertoriés comme une espèce « quasi menacée » par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Avec une population estimée à 10 080 individus en Afrique, cette espèce emblématique est encore loin d’être hors de danger, notamment au Zimbabwe.

En 2017, le pays ne comptait que 374 rhinocéros blancs et 496 rhinocéros noirs. Les braconniers représentent une menace constante. La situation oblige les autorités réticentes à publier des données précises sur le nombre d’individus présents dans les réserves.

Le lac Chivero : un écosystème en péril

Le lac Chivero est plus qu’un simple point d’eau pour la faune locale. En tant que principal fournisseur d’eau pour Harare, il joue un rôle central dans la survie humaine et animale. Mais les rejets d’eaux usées transforment ce lieu vital en une source de poison. Les cyanobactéries qui prolifèrent dans ses eaux présentent un risque sanitaire grave. Elles menacent non seulement les animaux, mais aussi les populations humaines qui dépendent de ce lac.