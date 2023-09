Réintroduction dans la nature de 2000 rhinocéros blancs en Afrique du Sud

C’est un programme qui vise à restaurer l’écosystème de la faune. Plus de 2 000 rhinocéros blancs du Sud seront réintroduits dans la nature. Cette annonce a été faite par African Parks, une organisation de conservation à but non lucratif. Elle gère actuellement 22 aires protégées en partenariat avec 12 gouvernements à travers l’Afrique.

A travers ce programme, African Parks tente un pari de réintroduire plus de 2 000 Rhinocéros blancs du Sud au cours des 10 prochaines années. La mise en place de ce programme intervient après l’obtention des fonds d’urgence nécessaires pour diminuer les risques de disparition de cette espèce animale. « African Parks n’a jamais eu l’intention de devenir propriétaire d’une entreprise d’élevage de rhinocéros en captivité et de 2 000 rhinocéros. Mais nous avons reconnu notre obligation morale de trouver une solution pour ces animaux sauvages en déclin. Et les permettre à nouveau d’assumer leur rôle important dans des écosystèmes pleinement fonctionnels », a déclaré Peter Fearnhead, PDG de cette organisation.

« Solution de conservation pour les rhinocéros en captivité »

Ce programme est l’un des plus grands projets de réensauvagement d’espèces sur le continent. Il a pour objectif principal « de réensauvager ces rhinocéros, de les transférer vers plusieurs aires protégées bien gérées à travers l’Afrique et réintroduire diverses populations stratégiques ». Au sein du gouvernement sud-africain, ce programme suscite beaucoup d’espoir. Pour Barbara Creecy, ministre des Forêts, de la Pêche et de l’Environnement, le challenge d’African Parks représente « une solution de conservation pour les rhinocéros actuellement en captivité ». Ajoutant que Pretoria est disposé à offrir « des conseils techniques et scientifiques en vue de l’élaboration d’une solution de conservation intégrant la translocation progressive de ces animaux sauvages vers des parcs et des aires de conservation communautaires appropriés en Afrique du Sud et sur le continent africain ».

Notons qu’il existe deux sous-espèces de rhinocéros blanc : le Rhinocéros blanc du Sud et le Rhinocéros blanc du Nord. Le Rhinocéros blanc du Nord est en extinction fonctionnelle, avec seulement deux femelles non reproductrices existantes en captivité, au Kenya. Pour rappel, en Afrique du Sud, les rhinocéros blancs sont menacés par le braconnage, depuis plusieurs décennies.