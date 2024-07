Zily dévoile « Bazuka », une ode à l’enfance et à la culture mahoraise

La chanteuse Zily a dévoilé mercredi 10 juillet son nouveau single « Bazuka », une chanson vibrante et énergique qui nous plonge au cœur des jeux de l’enfance à Mayotte.

Le nouveau clip vidéo de Zily disponible sur YouTube et sur toutes les plateformes de streaming, nous emmène dans une forêt cachée de l’île, où des enfants s’amusent à jouer à un jeu du chat et de la souris version mahoraise. Armés de « bazukas », des petits bambous verts utilisés avec des graines, ils s’affrontent dans une joyeuse bagarre.

« Bazuka » est un hymne à la nostalgie et à la joie de vivre. Ainsi, Zily nous invite à revisiter nos souvenirs d’enfance, tout en nous rappelant l’importance de préserver nos traditions et notre culture.

Fusion des genres et hommage aux racines

Comme dans ses précédents morceaux, Zily fusionne les genres musicaux, mêlant l’afrobeat, l’amapiano et la pop aux sonorités traditionnelles mahoraises. Cette fusion musicale est à l’image de l’artiste elle-même, qui revendique ses origines mahoraises et malgaches.

Zily est également connue pour son engagement en faveur des femmes et pour la reconnaissance des cultures de Mayotte. Son premier EP éponyme « Imani na Amani », qui signifie « paix et amour » en swahili, illustre parfaitement son message d’espoir et de positivisme.

Avec sa musique et son message, Zily s’impose comme une ambassadrice incontournable de l’océan Indien.

Site web de Zily : https://zily.fr/