Zambie : dix morts dans l’effondrement d’une mine à Mumbwa

Un effondrement tragique dans une mine à Mumbwa, en Zambie, a causé la mort d’au moins dix personnes. Cela met en lumière les dangers du secteur minier.

Une nouvelle tragédie frappe la Zambie. Lundi, un effondrement meurtrier dans une mine du sud-ouest du pays a coûté la vie à au moins dix personnes, un bilan qui pourrait encore s’alourdir. Ce drame rappelle, une fois de plus, les conditions dangereuses dans lesquelles opèrent de nombreux mineurs dans cette nation riche en ressources minières, mais où les accidents sont fréquents.

Une mine meurtrière dans le district de Mumbwa

L’accident s’est produit dans une mine située dans le district de Mumbwa, une région connue pour ses activités minières intenses. Selon les premières informations fournies par le commissaire de la police centrale, Charity Munganga Chanda, des mineurs étaient en pleine extraction lorsque la terre s’est effondrée sur eux, les ensevelissant sous des tonnes de roches et de gravats.

Neuf corps ont été extraits de sous les déclins, et six mineurs ont pu être secourus vivants. Cependant, l’un d’entre eux n’a pas survécu à ses blessures, portant le bilan à dix morts. Les autorités continuent de des survivants et tentent de déterminer le nombre exact de travailleurs présents au moment de la catastrophe.

Des conditions de travail à haut risque

La Zambie, riche en ressources minières, est un pays où l’extraction des minéraux joue un rôle crucial dans l’économie. Cependant, cette richesse s’accompagne d’un lourd tribut : la sécurité dans les mines laisse souvent à désirer, et les accidents tragiques comme celui de Mumbwa sont fréquents.

Ce drame survit à peine quelques semaines après l’effondrement d’une autre mine de gravier fin août, qui avait coûté la vie à huit personnes. De plus, en novembre dernier, près d’une trentaine de mineurs ont péri dans l’effondrement d’une mine de cuivre. Ces événements soulignent l’urgence de réformes visant à améliorer les normes de sécurité dans ce secteur vital mais dangereux.

Une réaction des autorités attendue

Face à la répétition de ces accidents, la question de la sécurité des mineurs devient de plus en plus pressante en Zambie. Les autorités locales et nationales sont souvent accusées de ne pas faire assez pour prévenir ces drames. Si des enquêtes sont systématiquement ouvertes après chaque effondrement, peu de changements concrets sont observés sur le terrain.

Les syndicats de travailleurs miniers, ainsi que plusieurs organisations de défense des droits humains, demandent une meilleure régulation du secteur et une protection accumulée des travailleurs. Pour beaucoup, il est inacceptable que des vies humaines soient perdues dans des conditions également périlleuses, en raison du manque d’infrastructures sécurisées et des moyens de prévention adéquats.