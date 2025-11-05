Zaïko Langa Langa : la légende vivante de la rumba revient enfammer les pistes de danse avec « Mbrouss »

Cinquante-cinq ans après sa création, Zaïko Langa Langa l’orchestre mythique de Kinshasa prouve qu’il reste au sommet avec son nouvel EP « Makinu » et une chorégraphie qui fait déjà sensation sur les réseaux sociaux.

Dans le panthéon de la musique africaine, peu de formations peuvent se targuer d’avoir traversé plus d’un demi-siècle en restant au sommet de leur art. Zaïko Langa Langa fait partie de ces monuments vivants. L’orchestre congolais vient de frapper un grand coup avec la sortie du clip « Mbrouss« , premier extrait de son nouvel EP « Makinu« , confirmant que la machine à tubes et à danses n’a rien perdu de sa superbe.

Une nouvelle danse pour une nouvelle génération

« Mbrouss » va être un phénomène. Avec sa chorégraphie imparable et son groove hypnotique, le titre s’inscrit dans la pure tradition du Style Zaïko, cette fusion unique de rumba ultra-rythmée et de funk qui a fait la signature du groupe depuis 1969. Le clip, déjà disponible sur YouTube, montre que l’orchestre dirigé par l’infatigable Jossart N’yoka Longo sait toujours créer ces mouvements de danse qui deviennent viraux et traversent les frontières.

Cette capacité à créer des danses populaires n’est pas nouvelle pour Zaïko. Depuis les années 1970, le groupe a imposé ses chorégraphies dans les dancings de Kinshasa avant de conquérir les capitales européennes et américaines. Mais avec « Mbrouss« , c’est à l’ère des réseaux sociaux que l’orchestre s’adapte, proposant une danse calibrée pour TikTok et Instagram sans renier son identité profonde.

Un EP qui célèbre l’héritage et l’innovation

« Makinu » ne se limite pas à « Mbrouss« . L’EP de quatre titres offre un panorama du génie créatif de Zaïko avec « Awa Te« , autre composition originale de Jossart N’yoka Longo, la reprise nostalgique « Souvenir Masa« , et « Chez Pana Fereira« , signé par Zola Tempo qui assure également les arrangements de ce projet.

Si les compositions de N’yoka Longo portent la marque du Zaïko classique avec leurs guitares sebene caractéristiques et leurs animations vocales millimétrées, l’apport de Zola Tempo en tant qu’arrangeur apporte une touche contemporaine qui parle aux nouvelles générations.

Une école de légendes toujours active

Il est impossible de parler de Zaïko sans évoquer son rôle de pépinière de talents. Le groupe a vu passer dans ses rangs des géants de la rumba comme Papa Wemba, Pépé Felly, Evoloko Jocker ou Mary Joe, tous devenus des stars planétaires par la suite. Cette fonction d’école continue aujourd’hui, avec de jeunes musiciens qui viennent apprendre auprès des maîtres avant de voler de leurs propres ailes.

L’histoire de Zaïko est indissociable des grands moments de la musique africaine. Présents sur scène lors du légendaire concert accompagnant le combat Ali-Foreman à Kinshasa en 1974, partageant l’affiche avec James Brown et Tina Turner, ils ont été les témoins et les acteurs de l’affirmation culturelle africaine sur la scène mondiale.

Aujourd’hui, alors que la rumba congolaise a été inscrite au patrimoine immatériel de l’UNESCO, Zaïko Langa Langa continue de porter haut cet héritage. Le groupe annonce déjà de nouvelles dates de concert, promettant de faire vibrer les scènes du monde entier avec l’énergie de « Makinu ».