Kinshasa rend hommage à Papa Wemba, neuf ans après sa disparition

Neuf ans après la mort de Papa Wemba, figure majeure de la musique congolaise et ambassadeur planétaire de la rumba et de la Sape, la capitale de la RDC lui rend un hommage vibrant. Expositions, concerts, témoignages et défilés de sapeurs rythment quatre jours de commémorations à Kinshasa, soulignant la trace indélébile laissée par l’artiste dans le paysage culturel africain.

Neuf ans jour pour jour après la disparition de Papa Wemba, figure emblématique de la musique congolaise et véritable icône de la rumba africaine, la capitale congolaise vibre au rythme des hommages culturels. Du 24 au 27 avril, Kinshasa se transforme en scène vivante pour saluer l’héritage d’un artiste dont la voix et le style ont marqué des générations à travers l’Afrique et au-delà.

Des commémorations grandioses pour une légende toujours vivante

Décédé subitement le 24 avril 2016 à Abidjan, alors qu’il se produisait sur la scène du Festival des musiques urbaines d’Anoumabo (FEMUA), Papa Wemba a laissé un vide immense dans le paysage musical africain. Né Jules Shungu Wembadio Pene Kikumba en 1949, l’artiste a bâti sa renommée en révolutionnant la rumba congolaise, en y introduisant des éléments modernes et en faisant rayonner la culture congolaise à travers le monde. Surnommé le « Roi de la rumba » ou encore « le Pape de la Sape », Papa Wemba incarnait une esthétique, une philosophie de l’élégance.

Pour ce neuvième anniversaire, Kinshasa a mis les petits plats dans les grands. Le Centre culturel et artistique des pays de l’Afrique centrale, situé face au Palais du Peuple, accueille une série d’événements : des expositions, des projections de films documentaires, en passant par des concerts et des tables rondes. Des témoignages de proches, d’artistes et d’admirateurs rythment ces journées de commémoration.

Le Musée national de la République Démocratique du Congo, situé sur le Boulevard Triomphal, présente quant à lui une exposition baptisée « 100% Star », en hommage à l’aura de Papa Wemba. L’exposition, ouverte du 24 avril au 11 mai 2025, retrace le parcours artistique du chanteur à travers des archives photographiques, des tenues de scène, des objets personnels et des enregistrements rares. Elle met également en lumière son rôle central dans la propagation de la Sape — la Société des ambianceurs et des personnes élégantes — un mouvement culturel qu’il a contribué à internationaliser.

La Sape, la musique : un héritage culturel inégalé

Moment fort de cette commémoration : le défilé et les performances des « sapeurs », ces dandys africains dont Papa Wemba fut le plus célèbre ambassadeur. Venus des deux rives du fleuve Congo, ces artistes de l’élégance rendent un hommage haut en couleurs à celui qui a toujours prôné la dignité à travers le style et la prestance. La soirée du jeudi s’annonce festive : plusieurs artistes congolais de renom monteront sur scène pour revisiter le répertoire de Papa Wemba, tandis que des vidéos inédites de ses concerts seront projetées. Une veillée musicale est également prévue, ouverte au public, sur la place publique jouxtant le musée.

Au-delà de la musique, Papa Wemba demeure une figure tutélaire de la culture congolaise. Son œuvre continue d’inspirer de jeunes artistes à travers le continent africain. Ses chansons, telles que “Show Me the Way”, “Ye te oh” ou “Mokili Ekobaluka”, résonnent encore sur les ondes. Sa vision artistique et son engagement pour une culture africaine moderne et respectée à l’échelle mondiale font de lui un repère, une légende que les Congolais — et les Africains en général — continuent de célébrer avec fierté et émotion.