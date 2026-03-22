Yaoundé, capitale mondiale du commerce en cette fin mars 2026

Du 26 au 29 mars, le Cameroun accueille la 14e Conférence ministérielle de l’OMC, une première pour l’Afrique centrale. Dans un contexte de tensions sur le multilatéralisme, l’événement représente à la fois un défi logistique et une opportunité diplomatique majeure pour Yaoundé.

Du 26 au 29 mars 2026, le Cameroun accueille la 14e Conférence ministérielle de l’OMC (CM14). Sous la présidence de Luc Magloire Mbarga Atangana, ministre du Commerce, cet événement place le pays au centre de la gouvernance économique mondiale.

Un héritage de décisions majeures

Depuis la création de l’OMC en 1995, ces rencontres biennales constituent l’organe de décision suprême de l’organisation. Leur historique est marqué par des avancées significatives. En 2013, la conférence de Bali a adopté le « paquet de Bali », facilitant les échanges et renforçant la sécurité alimentaire. À Nairobi, au Kenya, en 2015, un accord historique pour l’Afrique a été adopté, incluant l’élimination des subventions à l’exportation agricole. En 2022, à Genève, des décisions ont été prises sur la levée des brevets des vaccins contre le Covid-19 et la pêche durable. Enfin, en 2024, à Abou Dhabi, des réformes ont été consolidées concernant le système de règlement des différends.

Des enjeux cruciaux pour le multilatéralisme

La CM14 se tiendra dans un contexte de menaces sur le multilatéralisme. Les principaux enjeux incluent la réforme de l’OMC, afin de restaurer le mécanisme d’arbitrage et d’adapter les règles au commerce numérique, la finalisation des règles sur les subventions agricoles et la lutte contre la pêche illicite, ainsi que le renforcement de la participation des petites économies et des pays les moins avancés (PMA).

Une vitrine pour le Cameroun

Pour le Cameroun, organiser cet événement qui est une première en Afrique centrale, témoigne d’un leadership diplomatique et régional. Les bénéfices attendus sont multiples. En effet, cela va toucher des secteurs clés de l’économie camerounaise : promotion accrue de la destination Cameroun, nouveaux partenariats et débouchés pour les produits locaux, dynamisation du tourisme, des transports et de l’hôtellerie pendant la durée du sommet.

Les participants, qu’ils soient ministres, délégués ou membres de la société civile, attendent des engagements concrets pour un commerce plus équitable. Près de 4 000 délégués représentant les 166 pays membres de l’organisation seront présents à Yaoundé.

Cette conférence est une opportunité cruciale pour l’Afrique. Ainsi, c’est l’ocasion de peser davantage dans les négociations commerciales mondiales.