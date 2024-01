Washington renforce les capacités sécuritaires du Burkina Faso

Les États-Unis d’Amérique ont offert des voitures et des motos aux autorités de la Transition du Burkina Faso. L’objectif de Washington étant de renforcer ce pays ouest-africain dans sa lutte contre le terrorisme.

Les autorités burkinabè a vu leurs capacités sécuritaires renforcées par un don de matériel roulant effectué par les États-Unis d’Amérique. Il s’agit de 35 véhicules et 60 motos destinés à équiper le groupe spécial d’intervention de la police nationale et l’unité spéciale d’intervention de la gendarmerie nationale. Des engins qui faciliteront la mobilité des forces de défense et de sécurité du Burkina Faso sur le terrain.

Un don d’une importance capitale

« Le don est le signe de l’excellence de l’amitié entre le gouvernement américain et le gouvernement burkinabè », a déclaré Mahamadou Sana, ministre burkinabè délégué à la sécurité. Non sans égratigner : « Pendant que d’autres partenaires nous ont lâchés, pendant que d’autres partenaires travaillent à contre-courant, vous êtes présents ici pour accompagner les autorités burkinabè à atteindre leur ultime objectif qui est la lutte contre le terrorisme et la restauration de l’intégrité du territoire ».

« Ce don est d’une importance capitale et vient s’ajouter à d’autres appuis dont mon département a bénéficié de la part du gouvernement américain et qui ont déjà un impact positif dans l’exécution de nos missions », a poursuivi l’officiel burkinabè. Pour sa part, Washington assure qu’il s’agit d’une « nouvelle opportunité engagée entre les gouvernement des États-Unis et le gouvernement du Burkina Faso ».

Nouvelle stratégie de Washington en Afrique

« Nous avons les mêmes valeurs, les mêmes objectifs. Notamment pour la sécurité des citoyens burkinabè, la lutte contre le terrorisme, la bonne gouvernance… », a souligné Eric Whitaker, chargé d’affaires de l’ambassade des États-Unis au Burkina. Selon les États-Unis, tous les éléments sont réunis pour permettre un partenariat de choix entre les peuples américain et burkinabè ». Depuis 2014, les États-Unis offrent des formations et du matériel aux forces de défense et de sécurité au Burkina Faso.

L’objectif de Washington étant d’accroître leurs capacités opérationnelles sur le terrain. En 2024, les États-Unis comptent allouer plus de 9,6 milliards de FCFA au Burkina Faso. Des fonds destinés à la formation, la fourniture d’armes, d’équipements militaires et de matériel médical. Une nouvelle stratégie mise en place par les États-Unis en Afrique. Après le départ des forces françaises expulsées de nombre de pays africains, Washington renforce sa coopération avec ces États.