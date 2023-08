Wagner, le Russe Evguéni Prigojine est-il au Mali ou au Niger ?

Le patron du groupe paramilitaire russe Wagner, Evguéni Prigojine, a indiqué se trouver avec ses combattants en Afrique. L’homme est apparu sur une vidéo prise dans une zone désertique, qui pourrait être la région du Mali ou encore du Niger.

La dernière fois qu’il avait fait parler de lui, c’est lors de sa rébellion contre le Kremlin. A l’époque, Evguéni Prigojine avait accusé Moscou d’avoir bombardé ses hommes dont beaucoup avaient perdu la vie. Depuis, le patron du groupe paramilitaire russe Wagner s’est emmuré dans un silence. Jusqu’à ce lundi 21 août 2023, lorsqu’il est apparu dans une tenue de camouflage, fusil d’assaut en main.

« Une mission de reconnaissance » au Niger ?

« Nous travaillons ! La température est de +50, comme nous l’aimons. Le groupe Wagner effectue une mission de reconnaissance ». C’est ce qu’a publié le patron de Wagner sur ses réseaux. Et selon Prigojine, son travail « rend la Russie encore plus grande sur tous les continents et l’Afrique encore plus libre ». Le patron de Wagner s’est présenté comme étant le cauchemar des djihadistes du groupe Etat islamique et d’Al-Qaïda.

Dans sa vidéo, Evguéni Prigojine a appelé les volontaires à le rejoindre afin d’accomplir les missions à lui confiées et que « nous avons promis de remplir ». Toutefois, l’homme n’a pas précisé dans quel pays lui et ses hommes se trouvaient, au moment de tourner la vidéo. Est-ce dans le désert malien ou celui du Niger ? Difficile de le dire, compte tenu des conditions opaques dans lesquelles les images ont été prises.

Wagner souvent accusé d’exactions en Afrique

On sait cependant que le groupe paramilitaire russe est présent en Centrafrique et autre Mali. Seulement, à ce jour, aucune connexion n’a été établie entre Wagner et le Niger. Rappelons que dans ce dernier pays cité, les militaires ont pris le pouvoir, lors d’un putsch perpétré le 26 juillet. Les putschistes ont eu le soutien, sans faille, de leurs collègues du Burkina Faso et de Mali. Ces derniers ont d’ailleurs menacé de prendre les armes pour défendre le Niger, en cas d’assaut militaire de la CEDEAO.

Il ne serait donc pas étonnant de voir Assimi Goïta du Mali apporter son soutien à la junte nigérienne. Notons par ailleurs que la présence des paramilitaires russes en Afrique fait polémique. Les éléments de Wagner, actifs aux côtés des armées nationales de la Centrafrique et du Mali, sont souvent accusés d’exactions sur des populations civiles. C’est le cas du massacre de Moura où plusieurs centaines de civils auraient été tués par les Forces armées maliennes aidées des éléments de Wagner.