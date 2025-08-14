Journée internationale de la jeunesse 2025 : l’engagement local des jeunes au cœur des défis mondiaux

Le 12 août 2025, la communauté internationale a célébré la Journée internationale de la jeunesse sous le thème « l’action des jeunes en faveur des objectifs de développement durable et au-delà ». Cette édition revêt une importance particulière, coïncidant avec le 30e anniversaire du Programme d’Action Mondial pour la Jeunesse, dans un contexte où plus de 1,2 milliard de jeunes font face à des défis sans précédent.

Mardi 12 août 2025, le monde a célébré la Journée internationale de la jeunesse sous le thème « l’action des jeunes en faveur des objectifs de développement durable et au-delà ». Instituée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1999, la Journée internationale de la jeunesse est célébrée le 12 août de chaque année, visant à promouvoir l’engagement et la participation des jeunes pour un développement humain durable.

D’après les Nations Unies, la Journée internationale de la jeunesse permet de mettre en avant le rôle primordial des jeunes dans la concrétisation des ambitions fixées à l’échelle mondiale au niveau communautaire. D’où le thème de cette édition qui, selon le secrétaire général de l’ONU, « nous rappelle que pour réaliser des progrès au niveau mondial, il faut commencer au niveau local ».

L’édition de cette année revêt une importance particulière car elle coïncide avec le 30e anniversaire du Programme d’Action Mondial pour la Jeunesse. Comme l’a rappelé le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres : « nous renouvelons également les engagements pris dans le programme d’action mondial pour la jeunesse et réaffirmons que lorsque les jeunes jouent un rôle de premier plan, les sociétés prospèrent ».

L’engagement des jeunes, une nécessité face aux défis contemporains

Pour l’Organisation des Nations Unies, avec plus de 65 % des cibles des objectifs de développement durable (ODD) liées à la gouvernance locale, l’engagement des jeunes n’est pas un luxe, c’est une nécessité. D’autant plus que la célébration de cette journée intervient au moment où l’emploi des jeunes constitue un défi majeur pour toutes les sociétés.

Afin de promouvoir les solutions proposées par les jeunes dans cette optique, le secrétaire général de l’ONU envisage d’intégrer « les priorités des jeunes dans les stratégies locales et régionales, favorisant ainsi les partenariats avec les organisations de jeunesse ». Ainsi, les « autorités pourront collaborer avec eux pour transformer leurs idées en solutions efficaces ».

Depuis sa première célébration en 2000, cette journée met en lumière le rôle essentiel de la jeunesse en tant qu’acteurs clés du développement durable. Entre conférences, débats, ateliers et campagnes de sensibilisation, la Journée internationale de la jeunesse donne lieu chaque année à de nombreuses initiatives à travers le monde. Elle est devenue un rendez-vous périodique mettant en lumière les préoccupations et les aspirations de la jeunesse à travers la planète.

Avec pour objectif la sensibilisation des dirigeants sur les maux rencontrés par la jeunesse mondiale, l’accent est mis sur des thématiques telles que l’éducation, l’emploi, la participation à la vie politique et l’inclusion sociale.

Des chiffres qui interpellent

Selon l’ONU, les jeunes représentent 16 % de la population mondiale, soit plus de 1,2 milliard de personnes. Parmi eux, plus de 600 millions vivent dans des zones de conflits ou sont directement touchés par les violences et l’instabilité, tandis que leur taux de chômage est trois fois plus élevé que celui des adultes.

Les discussions relatives au thème de la Journée internationale de la jeunesse 2025 serviront également de base aux préparatifs du deuxième Sommet mondial pour le développement social qui se tiendra à Doha au mois de novembre.acx