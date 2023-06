Wagner continuera son action au Mali et en Centrafrique

La rébellion de Wagner n’entravera pas les relations entre la Russie et les pays africains. Le groupe paramilitaire continuera normalement ses opérations au Mali et en République centrafricaine, selon le ministre russe des Affaires étrangères.

La question était sur toutes les lèvres, depuis les événements de ce week-end où Evgueni Prigojine et ses hommes ont amorcé une marche sur Moscou, avant de rebrousser chemin grâce à la médiation du Président biélorusse. Depuis lors, la préoccupation était de savoir ce qu’il en sera de la présence du groupe paramilitaire sur les théâtres d’opérations au Mali et en République centrafricaine. Ce lundi, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a levé l’équivoque. Parlant de l’épisode connu par son pays ce week-end, le chef de la diplomatie russe a fait observer qu’il a reçu les marques de solidarité de nombre de ses collègues parmi lesquels des Africains.

Pas de changement dans les actions de Wagner

Abordant la question de la présence de Wagner au Mali et en Centrafrique, Sergueï Lavrov a indiqué que les « instructeurs » du groupe paramilitaire vont continuer normalement leur travail. Il n’a pas manqué de rappeler que ces deux pays ne se sont tournés vers la Russie et Wagner que lorsqu’ils se sont vu abandonnés. « Quand ces pays se sont retrouvés face à face avec la menace terroriste, la RCA et le Mali ont demandé à la société Wagner d’assurer la sécurité de leurs dirigeants », a martelé le ministre.

Sergueï Lavrov a également précisé qu’indépendamment des liens qui les unissent au groupe Wagner, les deux pays ont également des accords avec le gouvernement russe. Au nom de ces accords et à la demande de ces pays, « plusieurs centaines de militaires travaillent, par exemple en RCA, en qualité d’instructeurs », a fait observer le diplomate.

Il faut rappeler que la présence de Wagner demeure, depuis plusieurs mois, un point de désaccord entre la République centrafricaine, le Mali et la France. Dans les pays où il est présent, Wagner fait l’objet de nombreuses accusations d’exactions et de pillages de ressources.