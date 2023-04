Voyage au Sénégal reporté : Mohammed VI malade ou dépité par l’engrais détourné ?

Le roi du Maroc, Mohammed VI, ne s’est toujours pas rendu au Sénégal où il est attendu depuis plus d’un mois. Un report de sa visite qui coïncide, curieusement, avec ce scandale sur les présumés détournements d’engrais.

Une affaire qui fait grand bruit au Sénégal. Un scandale d’Etat, si les faits sont confirmés. 2 000 tonnes, oui, vous avez bien lu, 2 millions de kilogrammes d’engrais qui auraient été détournés pour être revendus en Gambie. Un véritable réseau de faussaires qu’aurait démantelé la gendarmerie de Kaolack. Une information de Seneweb qui mérite une petite attention.

En effet, le roi du Maroc, Mohammed VI, est attendu au Sénégal, depuis le mois de février dernier. Seulement, le souverain, alors en séjour au Gabon, n’a toujours pas foulé le pays de la Téranga. Un pays à la très curieuse hospitalité, à en croire ces dernières nouvelles. Car il se dit que dans ce pays, des dons d’engrais ont été détournés. Des fertilisants alloués par OCP Maroc, sur instructions formelles du souverain alaouite.

Mohammed VI empêché par une grippe ou un dépit ?

Bref, curieusement, après son séjour gabonais, Mohammed VI a repris son avion, pour tranquillement retourner chez lui. Légitimement, on pourrait bien se poser la question de savoir qu’est-ce qui motive cette décision royale. Pour justifier le report (ou l’annulation) de son expédition sénégalaise, une grippe avait été évoquée par le médecin personnel du roi du Maroc.

On pourrait bien se demander si c’était tout. Notamment avec l’éclatement de cette affaire de détournement d’engrais. Des fertilisants qui feraient partie des dons marocains. Et connaissant l’efficacité des services de renseignement marocains, si cette information est parvenue à la presse sénégalaise, il est évident que les services secrets marocains en étaient informés depuis fort longtemps. Et donc le roi Mohammed VI.

De quoi se poser la question de savoir si le roi du Maroc a évité ce déplacement au Sénégal pour des seules raisons de santé ? Ou est-ce que Mohammed VI a été dépité par cette affaire scandaleuse ? Des questions qui, pour le moment, restent sans réponses. En attendant que les enquêteurs sénégalais, comme l’a annoncé Seneweb, mettent la lumière sur cette triste affaire.