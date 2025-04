Vols mouvementés vers le Maroc : des incidents en série provoquent déroutements et retards

Plusieurs vols à destination du Maroc ont été récemment déroutés en raison d’incidents variés : passager en crise criant à la présence de serpents sur un vol EasyJet, bagarre à bord et comportement agressif sur des vols Ryanair, ou encore tempête de sable obligeant un atterrissage à Fès. Ces perturbations ont causé retards, déroutements et stress important pour les passagers concernés.

Le ciel marocain est souvent le théâtre d’une série d’incidents aériens inhabituels, affectant plusieurs vols à destination du royaume. Ces événements, impliquant des comportements perturbateurs ou des conditions météorologiques extrêmes, ont conduit à des déroutements, des retards considérables, et un stress important pour les passagers.

Un vol EasyJet dérouté à Faro à cause d’un passager délirant

Le 19 avril, un vol EasyJet reliant Londres Gatwick à Marrakech a dû être détourné vers Faro au Portugal. En cause, un passager qui criait en plein vol : « Des serpents dans l’avion ! » Une scène digne d’un film hollywoodien. L’homme, vêtu d’un t-shirt orné de serpents, était visiblement sous l’influence de l’alcool ou de substances illicites. Il croyait que les motifs de son vêtement prenaient vie et rampaient dans la cabine, semant la panique parmi les passagers.

L’Airbus A320, transportant 180 passagers et membres d’équipage, a été escorté à l’atterrissage par la police portugaise. L’homme a été interpellé à l’arrivée. L’incident a provoqué un retard de quatre heures, et le vol n’a pu redécoller pour le Maroc qu’en soirée. La compagnie a confirmé que la sécurité de ses clients et de l’équipage reste sa priorité.

Ryanair : plusieurs vols perturbés entre juillet 2024 et avril 2025

Ce n’est pas un cas isolé. Ryanair, autre compagnie low cost active dans la région, a également fait face à des perturbations récentes. Début juillet 2024, un vol Ryanair entre Agadir et Londres-Stansted a été détourné vers Marrakech après une bagarre entre passagers. L’altercation a débuté après le refus d’une passagère de céder son siège à un homme souhaitant être proche de sa famille. Une dispute a éclaté, suivie de violences physiques. Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent une véritable scène de chaos à bord : cris, pleurs d’enfants, passagers qui se bousculent, et équipage débordé.

Le commandant de bord a pris la décision de poser l’avion à Marrakech, où les forces de l’ordre sont intervenues pour extraire les individus impliqués. Les passagers restants ont été logés dans la ville et ont attendu un vol reprogrammé le lendemain matin, qui fut finalement annulé. Ils n’ont rejoint Londres que le lendemain soir, après une attente éprouvante. Ryanair s’est excusée publiquement, imputant l’incident à un « petit groupe de passagers » perturbateurs.

Un passager malade et d’autres agités sur un vol Agadir-Londres

Le 3 juillet 2024, un autre vol Ryanair reliant Agadir à Londres Stansted a été dérouté vers Marrakech suite au comportement perturbateur d’un groupe de passagers. Simultanément, un autre voyageur est tombé malade à bord. Pris en charge par les services médicaux à l’atterrissage, il a refusé de débarquer malgré son état de santé, devenant agressif. La gendarmerie a été obligée d’intervenir pour le faire sortir de l’avion.

Le traitement de cette double crise à bord a duré près de deux heures, ce qui a contraint l’équipage à respecter les limitations horaires de vol. Le vol a donc été reporté au lendemain, les passagers étant logés à Marrakech en attendant le départ.

Déviation météorologique entre Paris et Rabat

Enfin, un vol Ryanair reliant Paris à Rabat en avril 2024 a été contraint de dévier sa trajectoire vers Fès Saiss à cause de fortes rafales de vent et d’une tempête de sable. Ces conditions extrêmes, annoncées la veille par la Direction Générale de la Météorologie marocaine, ont rendu l’atterrissage à Rabat impossible. Les passagers, une centaine au total, ont été redirigés vers la capitale en bus.