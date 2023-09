Séisme au Maroc : le comportement honteux des compagnies aériennes internationales

Plus de 2000 morts, des milliers de blessés et des dizaines de milliers de sans-abris. La catastrophe humanitaire secoue le Maroc, mais des compagnies aériennes comme Ryanair ou EasyJet continuent de débarquer des touristes !

Au premier semestre 2023, le Maroc avait attiré plus de 6,5 millions de visiteurs. Marrakech est la principale zone de destination des touristes. A côté de la catastrophe humanitaire, c’est donc une catastrophe économique qui se prépare avec une forte baisse de la fréquentation dans les prochains mois.

Les tours opérateurs français ont déjà annulé 60% des séjours prévus d’ici la fin de l’année. Avec 4 millions de Français se rendant au Maroc chaque année, l’Hexagone est le plus important pourvoyeur de touristes, et des devises qui vont avec.

Décaler les séjours pour soutenir l’économie

Pour aider les Marocains, qui ont besoin d’abord de l’aide humanitaire, de logement et de nourriture, il n’est donc pas très utile que les touristes soient présents dans les décombres. De nombreux hôtels sont détruits et incapable d’accueillir normalement des touristes. D’autres, comme celui de Cristiano Ronaldo, sont transformés en refuge afin d’offrir un toit décent à ceux dont les maisons ont été détruites.

La meilleure chose à faire pour les voyageurs qui en ont la possibilité, est donc de décaler leur séjour. Aujourd’hui, ils seront une gêne pour les secouristes. Demain, ils apporteront du travail et soutiendront l’économie lorsque Marrakech se reconstruira.

Mais alors que les secours poursuivent leur travail et que de nombreux immeubles ont été réquisitionnés pour accueillir les sinistrés, certaines compagnies aériennes maintiennent les vols charters amenant des touristes à Marrakech !

Ryanair et EasyJet montrés du doigt

Pour Ryanair, pas question de perdre de l’argent. Si un touriste présent au Maroc veut changer son vol et rentrer en urgence car son logement a été détruit, il lui faut payer un nouveau billet. Si des touristes veulent annuler ou décaler leur voyage car leur hôtel détruit ne pourra pas les accueillir, tant pis pour eux. Pas de remboursement ni d’échange.

Un groupe de voyageurs sur Facebook partage les critiques sur Ryanair. On y trouve des messages disant « Aidez-moi ! J’ai une réservation, je m’envole pour Marrakech, la semaine prochaine. Après le tremblement de terre, et la destruction et la fermeture de notre riad (hôtel) je veux changer mes réservations aériennes. Tout ce que je demande, c’est que Ryanair accepte un changement gratuit de billets. Marrakech n’est pas un endroit où aller maintenant, le pays est en deuil. Mais le service client vient de rejeter ma demande en disant que les vols sont maintenus. Que puis-je faire ? « .

Chez EasyJet, pas de changement non plus. Car comme le dit la compagnie, les aéroports du Maroc sont ouverts. Ils conseillent juste à leurs voyageurs de vérifier sur le site de la compagnie que l’avion n’est pas annulé.

L’humanitaire n’est malheureusement pas toujours compatible avec le business…