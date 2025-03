Visite officielle : Thani Mohamed Soilihi au Sénégal pour renforcer la coopération franco-africaine

Thani Mohamed Soilihi, le ministre délégué chargé de la Francophonie se rendra à Dakar les 10 et 11 mars dans un contexte de renouvellement des relations diplomatiques entre la France et l’Afrique. Formation professionnelle, soutien à la jeunesse et préparation des JOJ 2026 sont au programme de cette visite stratégique.

Dans un contexte de relations parfois tendues entre la France et certains pays d’Afrique francophone, Thani Mohamed Soilihi, ministre délégué chargé de la Francophonie et des Partenariats internationaux, effectuera une visite officielle au Sénégal les 10 et 11 mars 2025. Cette mission diplomatique s’inscrit dans une volonté affichée de « renforcement et de rénovation du partenariat » entre les deux nations.

Un ministre pionnier pour une diplomatie renouvelée

Premier Mahorais à intégrer un gouvernement français depuis sa nomination en septembre 2024 dans le gouvernement de Michel Barnier, Thani Mohamed Soilihi apporte une perspective unique à la diplomatie française. Son parcours, de conseiller municipal à Sada jusqu’au Sénat où il fut vice-président, témoigne d’un engagement constant pour représenter les territoires d’outre-mer et la diversité française sur la scène nationale, et désormais international.

« Nous devons continuer à entretenir des relations apaisées avec les pays africains« , affirma-t-il récemment dans un entretien au journal Le Monde, s’inscrivant résolument dans une ligne diplomatique fondée sur « les valeurs de paix, d’égalité et de solidarité internationale promues par la France« .

Une visite axée sur la jeunesse et la société civile

Au programme de ce déplacement : une rencontre avec Mme Yassine Fall, ministre de l’Intégration Africaine et des Affaires étrangères sénégalaise, pour « faire le point sur l’ensemble des projets de coopération » lancés par les présidents des deux pays lors de leur entretien du 20 juin 2024.

Mais c’est surtout vers la jeunesse que se tournera cette visite. Le ministre visitera l’un des sites qui accueillera les Jeux Olympiques de la Jeunesse 2026, dont la rénovation est soutenue par l’Agence Française de Développement. Il se rendra également au centre de formation aux métiers portuaires et à la logistique (CFMPL), illustrant la volonté française d’investir dans la formation professionnelle et l’employabilité des jeunes africains.

Des rencontres avec des représentants de la société civile sénégalaise – sportifs, artistes, entrepreneurs – complèteront ce séjour diplomatique, avant un point presse prévu le 11 mars à la Résidence de France.

Une politique mémorielle assumée

Cette visite intervient quelques semaines après un autre événement symbolique : la remise au président camerounais Paul Biya, doyen des chefs d’Etat africains, d’un rapport sur le rôle de la France au Cameroun entre 1945 et 1971. Représentant Emmanuel Macron lors de cette cérémonie, Thani Mohamed Soilihi avait alors salué « le courage des deux chefs d’État qui ont accepté de regarder cette part douloureuse de notre histoire commune« .

« Nous sommes le pays qui fait le plus d’efforts en Afrique pour regarder le passé en face », avait-il déclaré, tout en soulignant l’importance de « dire les choses, qualifier les faits passés pour écrire la suite« .

Cette politique mémorielle, au cœur de l’action diplomatique française en Afrique sous Emmanuel Macron, semble désormais s’accompagner d’une volonté de renouveler concrètement les partenariats avec les nations africaines.

Défis et perspectives

La visite au Sénégal intervient pourtant dans un contexte complexe pour la diplomatie française. Si le ministre réfute l’idée d’un « déclin de la France en Afrique« , il reconnaît que « les relations se sont certes distendues avec quelques pays« , tout en évoquant une « désinformation orchestrée par des puissances étrangères pour ternir notre image« .

Face aux défis migratoires et aux enjeux climatiques, la visite au Sénégal de Thani Mohamed Soilihi constituera un test pour cette diplomatie qui se veut à la fois ancrée dans la mémoire historique et tournée vers l’avenir, dans un contexte politique français particulièrement tendu sur les questions migratoires et internationales.

Un point presse est prévu mardi 11 mars à 17h30 à la Résidence de France au Cap Manuel, où le ministre reviendra sur sa visite et l’état du partenariat franco-sénégalais.