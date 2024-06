Vincent Bolloré face à la justice française : Procès requis pour corruption

Le Parquet National Financier (PNF) français a requis un procès contre l’homme d’affaires Vincent Bolloré pour des faits de corruption liés à l’attribution frauduleuse de la gestion des ports de Lomé au Togo et de Conakry en Guinée entre 2009 et 2011. Cette nouvelle, révélée par une source proche du dossier et relayée par l’AFP, marque un tournant dans une enquête qui a déjà suscité de nombreuses controverses.

Vincent Bolloré, figure emblématique du monde des affaires français, est accusé d’avoir utilisé des moyens illégaux pour obtenir des contrats portuaires lucratifs en Afrique de l’Ouest. Selon l’AFP, les enquêteurs reproche au groupe Bolloré d’avoir soudoyé des responsables locaux pour s’assurer l’attribution de la gestion des ports de Lomé et de Conakry. Les faits reprochés incluent la corruption d’agents publics étrangers et l’abus de biens sociaux.

Les investigations menées par le Parquet National Financier (PNF) ont mis en lumière des pratiques douteuses impliquant des dépenses de communication en faveur de personnalités politiques locales et l’utilisation de réseaux d’influence pour favoriser les intérêts du groupe Bolloré en Afrique.

Ces pratiques auraient fait partie d’une stratégie plus large pour consolider la présence de Bolloré en Afrique, où son empire logistique incluait la gestion de plusieurs ports et infrastructures essentielles. En 2020, Bolloré Africa Logistics avait réalisé un chiffre d’affaires de 2,1 milliards d’euros, soulignant l’importance de ces contrats pour l’entreprise.

Une enquête qui remonte à 2018

L’enquête a débuté en 2018, avec la mise en examen de Vincent Bolloré et de plusieurs de ses collaborateurs. Depuis, les rebondissements se sont multipliés, avec des demandes de plaider-coupable rejetées et des perquisitions ayant permis de rassembler des preuves incriminantes.

Le groupe Bolloré avait proposé de régler l’affaire à l’amiable en acceptant une amende, mais le tribunal parisien a refusé cette proposition, estimant que la gravité des faits justifiait la tenue d’un procès public.

Réactions et conséquences

La décision du PNF de requérir un procès intervient à un moment critique pour Vincent Bolloré, qui fait face à une pression croissante de la part de la justice française. Un procès pourrait avoir des répercussions significatives non seulement pour l’homme d’affaires, mais aussi pour son groupe, qui aujourd’hui est aussi un empire médiatique en France et en Afrique, à travers Vivendi, maison mère de Groupe Canal+.

Ce développement est perçu comme un signal fort de la part des autorités françaises dans la lutte contre la corruption. La poursuite de Vincent Bolloré montre la détermination du PNF à poursuivre les enquêtes jusqu’au bout, quel que soit le statut des personnes impliquées. C’est aussi un signal pour les gouvernements africains, car qui dit corrupteur dit aussi qu’il y a des personnes corrompues.

Le procès, s’il est confirmé, sera suivi de près par la communauté internationale, tant pour son déroulement que pour son verdict. Il s’agira de voir comment les preuves seront présentées et comment la défense de Bolloré réagira aux accusations portées contre lui. Le réquisitoire du PNF pour un procès contre Vincent Bolloré pour corruption est une étape majeure dans une affaire complexe et emblématique.