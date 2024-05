Un voilier coulé par une attaque d’orques au large du Maroc

Les attaques d’orques sont de plus en plus régulière au large des côtes marocaines. Pour la septième fois en moins de 4 ans e 31 octobre un voilier a été coulé. Le dernier incident s’est produit à environ 14 milles nautiques des côtes marocaines, dans le Détroit de Gibraltar, sans faire de blessés parmi les passagers et l’équipage.

Le voilier, le « Alboran Cognac », naviguait paisiblement au large du Maroc lorsque les orques ont surgi soudainement, frappant la coque. Ces mammifères marins ont causé des dégâts considérables au gouvernail et à la coque, provoquant une voie d’eau importante. Malgré les efforts désespérés du capitaine et de l’équipage pour contrôler la situation, le voilier a finalement coulé. Les secours, alertés par un appel de détresse, ont rapidement porté assistance aux personnes à bord, toutes évacuées saines et sauves.

Sept navires coulés en quatre ans

Les attaques d’orques sont de moins en moins rares dans le détroit de Gibraltar. 5 voiliers et deux navires de pécheurs ont été attaqués ces 4 dernières années. Les raisons de ces attaques ne sont pas entièrement comprises, bien que les spécialistes évoquent la curiosité, la recherche de proies ou un comportement territorial.

Le voilier « Alboran Cognac » était un bateau de 14 mètres battant pavillon espagnol. Il transportait 10 passagers et 2 membres d’équipage au moment de l’attaque. Les orques responsables étaient vraisemblablement des orques tueuses, la plus grande espèce d’orques. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de l’attaque.