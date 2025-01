Un nouvel évêque pour l’Église d’Algérie : l’héritage millénaire du christianisme se perpétue

La nomination par le Vatican de Mgr Diego Ramón Sarrió Cucarella comme évêque de Laghouat marque un tournant significatif pour l’Église chrétienne en Algérie. Spécialiste du dialogue islamo-chrétien, ce choix s’inscrit dans la continuité d’une présence chrétienne millénaire, discrète mais résiliente, sur le sol algérien.

Des origines romaines à l’âge d’or chrétien en Afrique du Nord

Le christianisme s’est implanté en Algérie dès le IIe siècle, durant l’époque romaine, transformant rapidement la région en un centre majeur de la chrétienté. Cette terre a vu naître des figures emblématiques comme Saint Augustin (354-430), originaire de Thagaste et évêque d’Hippone, dont les œuvres majeures comme Les Confessions et La Cité de Dieu ont profondément influencé la pensée chrétienne occidentale. D’autres personnalités comme Saint Cyprien de Carthage et Tertullien ont également marqué cette période florissante, caractérisée par des centaines de diocèses actifs.

Cette prospérité fut néanmoins marquée par des divisions internes, notamment le donatisme, mouvement prônant une Église pure et opposée aux compromis avec Rome, illustrant la complexité du christianisme nord-africain antique.

Transitions historiques et adaptations

L’arrivée de l’islam au VIIe siècle a initié un déclin progressif du christianisme, même si des communautés ont persisté, particulièrement en Kabylie, jusqu’au Moyen Âge. Les vestiges archéologiques de Tipaza, Djémila et Timgad témoignent encore de cette présence historique.

La période coloniale française (1830-1962) a marqué un renouveau temporaire, symbolisé par la construction de la basilique Notre-Dame d’Afrique à Alger, dont l’inscription « Notre-Dame d’Afrique, priez pour nous et pour les musulmans » illustre une volonté de dialogue interreligieux. Toutefois, l’association du christianisme avec la colonisation a complexifié les relations interconfessionnelles.

Un nouveau chapitre avec Mgr Diego Ramón

La nomination de Mgr Diego Ramón Sarrió Cucarella comme évêque de Laghouat annonce un renouveau. Son expertise en dialogue islamo-chrétien et sa connaissance approfondie de l’islam en font un choix stratégique pour diriger ce vaste diocèse saharien, historiquement lieu d’évangélisation et aujourd’hui carrefour d’initiatives humanitaires.

Bien que minoritaire dans un pays où l’islam est religion d’État, l’Église algérienne poursuit sa mission, conjuguant spiritualité et engagement social. Cette nomination ouvre un nouveau chapitre prometteur, ancré dans un héritage millénaire.

L’annonce de l’arrivée de Mgr Diego Ramón par le Vatican offre l’opportunité de renforcer l’histoire du christianisme en Algérie.