Un nouveau fonds révolutionnaire pour transformer la nutrition en Afrique Subsaharienne

Un consortium international composé d’Incofin, de l’Alliance mondiale pour l’amélioration de la nutrition (GAIN), de l’USAID et de la SDC, lance le Fonds de financement pour les aliments nutritifs (N3F). Cette initiative novatrice vise à révolutionner la production et la distribution d’aliments nutritifs en Afrique subsaharienne, avec pour objectif d’améliorer la santé de millions d’individus.

Avec un objectif initial de 30 millions de dollars, dont 11 millions déjà sécurisés, le N3F est un fonds de dette à capital variable ciblant les PME du secteur nutritionnel en Afrique subsaharienne. Sa structure de financement mixte innovante allie fonds publics et privés pour maximiser l’impact.

Un fonds innovant pour la nutrition

Myrtho Vlastou, responsable de la dette Afrique chez Incofin et gestionnaire du N3F, souligne : « Nous comblons un déficit de financement crucial pour les PME africaines, offrant des solutions sur mesure là où elles sont le plus nécessaires. La demande est palpable, avec des accords déjà en cours. »

Le N3F ambitionne de générer plus d’un demi-milliard de portions supplémentaires d’aliments nutritifs, bénéficiant à plus de 7 millions de personnes sur une décennie. Sa stratégie vise à améliorer l’accessibilité et l’attrait des aliments nutritifs, particulièrement pour les femmes et les enfants à faible revenu.

Roberta Bove de GAIN ajoute : « Nous plaçons la nutrition au cœur des systèmes alimentaires, rompant avec la tendance historique qui privilégiait les cultures d’exportation. Notre approche soutient les entrepreneurs locaux tout en contribuant aux objectifs de l’ODD 2. »

Au-delà du financement, le N3F fournira une assistance technique aux PME, financée par les Pays-Bas et gérée par GAIN, qui dirigera également la diffusion des connaissances acquises.

Relever le défi de la malnutrition

La malnutrition affecte plus d’un tiers de la population mondiale, avec une acuité particulière en Afrique. Actuellement, 80% des Africains ne peuvent s’offrir une alimentation saine, tandis que la disponibilité des fruits et légumes ne couvre que 50% des besoins recommandés. Les changements climatiques menacent d’aggraver cette situation, avec une prévision alarmante de 350 millions d’Africains sous-alimentés d’ici 2050.

Patrick Webb de l’USAID souligne : « En Afrique, la majorité des consommateurs dépendent des marchés locaux et des PME pour leur alimentation. Soutenir ces acteurs est crucial pour améliorer la nutrition. »

Le N3F représente ainsi une initiative capitale pour combattre la malnutrition et transformer le paysage nutritionnel en Afrique subsaharienne, en améliorant l’accès à des aliments nutritifs et abordables pour les plus vulnérables.