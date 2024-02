Un exercice tactique militaire en Algérie pour faire peur au Maroc ?

Le Général d’Armée Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), a supervisé un exercice tactique avec munitions réelles intitulé « Tempête du Hoggar 2024 ». L’exercice s’est déroulé dans un climat de forte tension avec le voisin marocain.

Des actions de combat menées

L’exercice s’est déroulé au deuxième jour de sa visite à la 6e Région militaire à Tamanrasset. Il a été exécuté par des unités du secteur opérationnel de Bordj Badji Mokhtar, appuyées par des unités relevant des différentes armes. Le Général d’Armée a suivi deux exposés présentés par le Commandant de la 6ème Région militaire et le Commandant du secteur opérationnel Bordj Badji Mokhtar. Il a ensuite suivi le déroulement des actions de combat menées par les unités engagées.

L’exercice a été couronné de succès dans tous ses aspects, notamment en termes de planification, de préparation et d’exécution. Le Général d’Armée a félicité les cadres et les personnels des unités engagées dans cet exercice pour les efforts consentis. Il a réitéré sa forte détermination à déployer tous les efforts nécessaires à même de garantir une consolidation permanente et un développement soutenu de l’ensemble des composantes de l’ANP.

Folle course à l’armement

L’exercice « Tempête du Hoggar 2024 » a permis de démontrer le haut niveau de professionnalisme et de préparation au combat des diverses unités de l’ANP. Il a également permis de tester la capacité des unités à coordonner leurs actions et à mener à bien des opérations complexes. Cet exercice est un élément important de la stratégie de l’ANP pour maintenir sa capacité à défendre le territoire national contre toute menace.

Il intervient toutefois dans un climat de forte tension entre l’Algérie et le Maroc. Depuis le rupture de leurs relations diplomatique, en août 2021, les deux pays se regardent en chiens de faïence et s’accusent mutuellement. Dans un élan fou, Rabat et Alger mène une ride course à l’armement. Il a toutefois été établi que le Maroc mise sur un armement de qualité, là où l’Algérie, elle, vise la quantité.