Un été photographique à Arles : Regards/Afrique pour l’été 2024

Les Rencontres d’Arles, célèbres pour leur exploration des talents photographiques, accueilleront l’exposition « Regards/Afrique » organisée par la galerie Art-Z du 1er juillet au 1er septembre 2024. Cette exposition mettra en vedette six photographes africains de renom : Sanlé Sory, Mabeye Deme, Malick Sidibé, Marina Burnel, Mouhamadou Diop et Bruce Clarke.

Sanlé Sory : Chroniqueur de l’indépendance burkinabé

Né en 1943 à Nianiagara, Sanlé Sory est une figure emblématique de la photographie burkinabé. En 1962, il ouvre son studio « Volta Photo » à Bobo-Dioulasso, capturant l’euphorie et la modernité de la jeunesse africaine post-indépendance. Ses clichés de 1960 à 1985 témoignent de l’effervescence sociale et culturelle de l’époque.

Exposé dans le monde entier, il est le photographe burkinabé le plus connu aujourd’hui.

Mabeye Deme : Témoignage de l’exil et de l’usure du temps

Mabeye Deme, né à Tokyo de parents sénégalais, explore le thème de l’exil à travers ses photographies à Dakar. Il capture l’usure du temps et les ruptures dans les tentes éphémères lors de cérémonies dans les quartiers populaires, reflétant la distance ressentie par l’exilé.

Malick Sidibé : L’Oeil de Bamako

Né en 1936 à Soloba, Mali, et décédé en 2016, Malick Sidibé est l’un des photographes majeurs du XXe siècle. Connu pour ses photographies de reportages dans les surprises-parties et son travail de portrait en studio, il a été exposé dans le monde entier et a reçu des distinctions prestigieuses comme le prix Hasselblad et le Lion d’or de Venise.

Malick Sidibé futle premier africain récipiendaire du Prix international de la photographie 2003 décerné par la fondation suédoise Hasselblad.

Marina Burnel : Chroniqueuse des ghettos de Kingston

Installée à Kingston, Jamaïque, depuis sept ans, Marina Burnel est une photographe autodidacte française. Elle explore les regards et les émotions des habitants des ghettos, capturant des instants de bonheur, de douleur et d’errance à travers ses plongées dans ce dédale de sensations et d’histoires.

Mouhamadou Diop : L’artiste des murs bavards

Né à Dakar, Mouhamadou Moustapha DIOP alias Joob Mouha est un artiste peintre, graphiste et vidéaste. Diplômé de l’École Nationale des Arts du Sénégal, il vit en France depuis 2018 et a exposé ses œuvres à travers le monde.

Il est connu pour ses vidéos et ses explorations des murs tachés ou craquelés, symboles des parois bavardes de son art.

Bruce Clarke : Palimpseste de la mémoire

Plasticien et photographe, Bruce Clarke, né de parents sud-africains à Londres et résidant en France, crée des photo-collages évoquant des réalités oniriques et dérangeantes. Ses compositions subjectives incitent à la réflexion, mêlant des traces de mémoires et de réalités.

Pour plus d’informations, rendez-vous à la galerie Art-Z lors des Rencontres d’Arles pour découvrir ces talents photographiques et leur vision unique de l’Afrique.