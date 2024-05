Un Boeing 737 sort de piste à l’aéroport de Dakar : plusieurs blessés et inquiétudes renouvelées chez Boeing

Un avion Boeing 737 de la compagnie Air Sénégal a effectué une sortie de piste ce jeudi matin à l’aéroport international Blaise Diagne de Dakar. L’incident a entraîné la fermeture temporaire de l’aéroport et causé plusieurs blessés.

Cet accident ravive les préoccupations concernant la sécurité des Boeing 737, suite à une série récente d’incidents et d’accidents impliquant ce modèle d’avion. En 2019, un Boeing 737 s’était écrasé en Éthiopie faisant 157 morts au total. De nombreux autres accidents se sont multiplié ces derniers mois sur des 737. Encore hier, un avion venant de Paris a dû atterrir en urgence à Istanbul à la suite de graves problèmes. Déjà ces tragédies ont entraîné l’immobilisation mondiale de tous les 737-800 MAX pendant plusieurs mois.

Bien que le modèle impliqué dans l’accident de Dakar ne soit pas un 737-800 MAX, cet incident soulève néanmoins des questions sur la sécurité générale de la flotte des Boeing 737. Les autorités sénégalaises enquêtent actuellement sur les causes de l’accident, mais des problèmes techniques pourraient en être responsables.

Selon un tweet de JACDEC du 9 mai 2024, l’avion Transair Sénégal Boeing 737-300 (6V-AJE, construit en 1994) a été gravement endommagé lorsqu’il a dépassé la piste d’atterrissage à l’aéroport international de Dakar. L’aile gauche et le moteur ont pris feu, mais les 73 passagers ont pu être évacués. On rapporte un nombre indéterminé de blessés.

Transair Senegal Boeing 737-300 (6V-AJE, built 1994) was seriously damaged when it overran the landing runway at Dakar-Intl Airport(GOBD), Senegal. The left wing and engine caught fire but all 73 passengers were able to evacuate alive. There was unspecified number of injuries.… pic.twitter.com/SysgTSL3b8

— JACDEC (@JacdecNew) May 9, 2024