L’Ukraine refuse la médiation de l’Afrique qui tente de raisonner Poutine

La délégation africaine est actuellement en Russie, pour tenter de convaincre Vladimir Poutine de mettre fin à la guerre contre l’Ukraine. Pour sa part, Kiev refuse de suivre les dirigeants africains, convaincu que Moscou est dans la « tromperie ».

C’est à Saint-Pétersbourg, au Nord-Ouest de la Russie que la délégation africaine rencontre, ce jour, le Président russe, Vladimir Poutine. Il est question de poursuivre les négociations entre Kiev et Moscou. Avant l’étape russe, les dirigeants africains ont rencontré le Président ukrainien, Volodymyr Zelensky. Seulement, ce dernier a opposé une fin de non-recevoir à leur requête.

Malgré les « discussions constructives » amorcées à Kiev, Volodymyr Zelensky a rejeté l’offre de médiation de l’Afrique. « Permettre une négociation avec la Russie maintenant, quand l’occupant est sur notre terre, signifie geler la guerre, geler la douleur et la souffrance », estime le dirigeant ukrainien. Ce samedi, la délégation compte « chercher un chemin vers la paix après 16 mois du conflit russo-ukrainien », comme indiqué par les autorités sud-africaines.

His Excellency President @CyrilRamaphosa has arrived at St Petersburg International Airport in the Russian Federation where he joins other African Heads of State and Government participating in the Africa Peace Initiative for peace talks with His Excellency President Vladimir… pic.twitter.com/fiHaRuEY3w

— Presidency | South Africa 🇿🇦 (@PresidencyZA) June 17, 2023