Triple anniversaire célébré dans l’archidiocèse de Douala

L’esplanade de la cathédrale des Saints Apôtres Pierre et Paul, située dans le 1ᵉʳ arrondissement de la ville de Douala, s’est parée de ses plus beaux atours le samedi 14 mars 2026 pour abriter la célébration de trois anniversaires : les 70 ans d’existence de l’archidiocèse de Douala, les 40 ans de sacerdoce et les 25 ans d’épiscopat de Son Excellence Monseigneur Samuel Kleda, archevêque dudit diocèse.

On a noté la présence, à cette importante cérémonie, de deux nonces apostoliques, de cardinaux nationaux et internationaux, parmi lesquels le cardinal Peter Turkson, venu du Vatican, ainsi que de nombreux prêtres, religieuses, autorités administratives, politiques et traditionnelles, fidèles, chorales et groupes de danses traditionnelles.

Selon Monseigneur Samuel Kleda, archevêque de Douala, « la célébration de ces jubilés de platine de l’archidiocèse de Douala ne signifie pas que nous avons atteint le sommet, que nous n’avons plus rien à faire, et que nous pouvons désormais dormir, comme cet homme de l’Évangile. Pas de repos avec le Seigneur Jésus, qui nous a appelés à mener une vie de communion avec lui. Accueillons plutôt cette parole d’avertissement du psalmiste : “L’homme comblé ne dure pas”. La célébration de ce 70ᵉ anniversaire doit être pour nous l’occasion d’un nouveau départ. Par conséquent, redoublons d’ardeur dans la prière, luttons contre le péché, convertissons-nous de jour en jour, soyons des hommes et des femmes de foi, d’espérance et de charité. Témoignons davantage partout que nous sommes des disciples de notre Seigneur Jésus‑Christ. Mettons toute notre foi et notre confiance en Jésus‑Christ, malgré les difficultés, les souffrances et les maladies. Il ne nous abandonnera jamais, il veille sur nous, nous protège et nous sauve. N’ayons pas peur de mettre toute notre énergie et nos moyens au service de l’annonce de l’Évangile. »

« Il y a 40 ans, le Seigneur a fait de moi son prêtre. Et depuis 25 ans, il m’a accordé la charge pastorale, sans aucun mérite de ma part. Mais c’est sa grâce qui compte. Je puis dire aujourd’hui, avec l’apôtre Paul : “C’est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis”. En ce jour, je rends grâce au Seigneur pour le don du presbytérat et de l’épiscopat. Je le loue pour tout ce qu’il a fait pour moi et pour ce qu’il m’a permis d’accomplir au cours de ces années, afin que son règne s’établisse dans le cœur des fidèles », ajoute‑t‑il.

« Vous avez entendu, dans les intentions de prière de ce matin, l’insistance sur les nombreuses crises au Cameroun. Ces crises sont mondialement connues. Alors, je vous suggère de dresser un petit programme pour la paix et la réconciliation, et de le soumettre au pape, qui sera au Cameroun en avril prochain. Ce sera une belle surprise pour lui ! », déclare le cardinal Peter Turkson.

« Ce sera un petit cadeau fait par vous‑mêmes ! Je vous encourage dans ce sens ! », conclut‑il.

Présentation de l’archidiocèse de Douala

L’archidiocèse de Douala, qui compte aujourd’hui dix zones pastorales, était à l’origine très vaste et a connu plusieurs démembrements. Il y a eu la division de Douala avec la création des diocèses d’Eséka, avec pour premier évêque Monseigneur Jean Bosco Ntep, et d’Edéa, avec pour premier évêque Monseigneur Victor Tonye Bakot, par la suite archevêque émérite de Yaoundé. Monseigneur Gabriel Simo (1937‑2017) fut évêque auxiliaire de Douala.

Sous la gouvernance du cardinal Christian Tumi à Douala, 36 paroisses et le journal L’Effort camerounais ont vu le jour. Monseigneur Samuel Kleda reçoit la consécration épiscopale le 18 février 2001, puis le pape Benoît XVI le nomme archevêque coadjuteur de Douala en 2007. Il accède au siège métropolitain de Douala le 17 novembre 2009.