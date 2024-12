Tresses au fil : héritage africain et bienfaits capillaires

Les tresses au fil, autrefois apanage des cours royales et des villages africains, ont traversé les âges pour s’imposer aujourd’hui comme un symbole de résilience culturelle et de beauté naturelle. Mais derrière leur retour en force, popularisé par le mouvement Nappy et les icônes de la culture pop, se cache une histoire riche et complexe.

Que révèlent-elles sur les traditions africaines ? Quels bienfaits apportent-elles aux cheveux crépus ?

Une coiffure ancestrale chargée de symbolisme

Les tresses au fil, ou Irun Kiko en langue yoruba, remontent à des siècles d’histoire en Afrique. Bien plus qu’une simple coiffure, elles étaient autrefois utilisées pour marquer le rang social, les rites de passage ou encore les événements marquants de la vie comme le mariage ou le deuil. Les peuples Peuls, Akans, Bantous ou encore Fang les adoptaient pour des styles aussi variés qu’ornementaux, allant jusqu’à intégrer des fils d’or pour des occasions prestigieuses.

Le déclin et la renaissance des tresses au fil

Avec l’avènement du défrisage et l’abandon des techniques d’entretien naturel du cheveu crépu, les tresses au fil ont perdu leur vocation esthétique pour devenir une méthode d’étirage des cheveux. Pourtant, le mouvement Nappy, en prônant le retour à une beauté naturelle et assumée, leur a redonné une place de choix. Aujourd’hui, elles sont non seulement une tendance capillaire, mais également un hommage à l’héritage africain.

Les bienfaits pour les cheveux crépus

Les tresses au fil ne se contentent pas d’être esthétiques : elles offrent une véritable cure de bien-être aux cheveux.

Étirement naturel : Elles permettent d’étirer les cheveux crépus sans chaleur et préservent ainsi leur texture et leur santé.

Hydratation et douceur : Grâce à leur structure protectrice, elles favorisent une hydratation durable et rendent les cheveux plus doux.

Réduction des casses : En limitant la manipulation des cheveux, elles préservent la longueur et réduisent la casse.

Comment réaliser des tresses au fil ?

La réalisation de cette coiffure nécessite du soin et quelques outils simples :

Matériel requis : un peigne à queue, une huile hydratante (comme l’huile d’hibiscus) et un fil solide ou de la laine.

Technique : Sur cheveux humides, après shampoing, appliquez une crème hydratante, démêlez, puis enroulez un fil autour de chaque mèche de la racine à la pointe. Un nœud à chaque extrémité suffit à fixer la coiffure.