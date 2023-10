Traversée de la Méditerranée : le Maroc champion, suivi du Sénégal

Les Îles Canaries ont connu, entre le 1er janvier et le 31 août, plus de 10 000 arrivées de migrants. Soit 7,5% de plus que sur la même période en 2022. Et parmi ces migrants passés par la Méditerranée, on compte plus de Marocains. Viennent ensuite les Sénégalais puis les Ivoiriens qui ferment la marche du podium.

11 439 personnes ! C’est le nombre exact de migrants ayant rejoint les Îles Canaries, entre le 1er janvier et le 31 août 2023. Ces données ont été compilées par le ministère espagnol de l’Intérieur. Il s’agit du chiffre le plus élevé, sur cette période de l’année, depuis au moins 2018. Et selon les autorités du royaume ibérique, très probablement depuis l’année 2006.

29% des migrants sont des Marocains

L’agence européenne de garde-côtes et de garde-frontières Frontex précise que les Marocains représentent la première nationalité des migrants ayant traversé l’Atlantique, entre janvier et juillet 2023 (29%). Ils sont suivis par les Sénégalais (29%). Viennent ensuite les Ivoiriens (12%) qui ferment la marche du podium.

Le Sénégal est un point focal de départ de migrants vers l’Europe. La plupart d’entre eux passent par les Îles Canaries, archipel espagnol et porte d’entrée de l’Europe. Ce dimanche, la Marine a indiqué qu’un de ses patrouilleurs a arraisonné, la veille, deux pirogues avec 262 passagers. Parmi les personnes débarquées de la mer, figurent 26 femmes et 13 mineurs.

Sénégal, 605 migrants débarqués de la Méditerranée

Ces chiffres portent à 605 le nombre de personnes débarquées de l’Océan Atlantique, en trois jours. En effet, toujours selon la Marine, deux autres pirogues ont été arraisonnées deux jours auparavant. L’une, le vendredi, avec 272 occupants, l’autre le jeudi avec 71 personnes à son bord.

En début septembre, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) révélait que 140 migrants ont perdu la vie ou ont disparu dans cette traversée. Ce, depuis le début de l’année 2023. L’ONG espagnole Caminando Fronteras, elle, avance le chiffre 778 morts ou disparus au premier semestre 2023. Cette organisation s’appuie sur des appels d’urgence avec les clandestins en mer ou leurs proches.