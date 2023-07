Crise migratoire : l’Europe prend le taureau par les cornes

Une délégation portée par Ursula von der Leyen, présidente de la Commission Européenne, est attendue en Tunisie, dimanche. L’objectif étant de finaliser un partenariat portant sur la gestion de la migration irrégulière de la Tunisie vers l’Europe.

La Tunisie est devenue une porte d’entrée en Europe. Depuis ce pays nord-africain, des milliers de migrants tentent de regagner l’Europe, en passant par l’île italienne de Lampedusa. D’ailleurs, les chiffres du ministère italien de l’Intérieur sont effarants. Depuis le début de l’année, plus de 36 000 personnes sont arrivées en Italie par la Méditerranée. De quoi tirer la sonnette d’alarme. Mieux, l’Europe a pris l’option de prendre le taureau par les cornes.

C’est dans ce contexte qu’une délégation européenne s’était rendue en Tunisie, début juin, pour trouver une solution à ce phénomène. Au cours de ce séjour tunisien, il avait été convenu avec les émissaires européens d’un renforcement du partenariat avec ce pays africain. Un plan de coopération avait été retenu. Il inclut un soutien à la lutte contre l’immigration clandestine, avec une aide financière immédiate de 150 millions d’euros.

L’Europe met 900 millions d’euros sur la table

Cette aide pouvant atteindre 900 millions d’euros à long terme, selon une promesse de l’Union Européenne. Les discussions avaient été menées par la présidente de la Commission européenne, la présidente du conseil italien et le Premier ministre néerlandais. Et c’est cette même délégation qui est annoncée, demain dimanche, à Tunis. Ursula von der Leyen, Giorgia Meloni d’Italie et Mark Rutte des Pays-Bas vont rencontrer le Président Kaïs Saïed.

Lire sur le sujet : Migration : l’Europe accentue la pression sur la Tunisie !

Vendredi, l’Exécutif européen a précisé que l’objectif de cette nouvelle visite est de finaliser le partenariat portant sur la gestion de la migration. « Nous espérons finaliser les discussions que nous avons entamées, lors de la dernière visite, au mois de juin », a indiqué Dana Spinant, porte-parole de la Commission européenne. Les discussions porteront sur le partenariat global proposé à Tunis par l’Union Européenne.

Lampedusa, porte d’entrée vers l’Europe

Cette collaboration implique le renforcement des relations économiques et commerciales et une coopération en matière d’énergie verte entre les deux parties. La phase la plus importante reste l’accord qui vise à empêcher les traversées de migrants depuis les côtes tunisiennes. L’île italienne de Lampedusa, étant à 150 kilomètres des côtes tunisiennes, demeure la principale porte d’entrée vers l’Europe. Ce partenariat vise en outre à lutter contre les passeurs.

D’ailleurs, le 11 juin, Ursula von der Leyen avait indiqué que l’UE fournira, cette année, à la Tunisie 100 millions d’euros pour le contrôle de ses frontières, la recherche et le sauvetage de migrants. L’autre point concerne la situation des ressortissants tunisiens dans l’espace Schengen. L’Union Européenne a réussi à obtenir le feu-vert des autorités du pays africain pour renvoyer en Tunisie ses ressortissants en situation irrégulière en Europe.

La Tunisie, une priorité du bloc des Vingt-sept

Dans la foulée de la visite de la délégation de l’Union Européenne en Tunisie, le chef de la police française, Gérald Darmanin, et son homologue allemande, Nancy Faeser, avaient fait une descente à Tunis, dimanche 18 juin. Une visite de deux jours qui s’articulait aussi autour de la gestion de la migration irrégulière. Des déplacements d’officiels européennes qui prouvent, une fois de plus, l’importance de cette question migratoire.

Le 15 juin, le président du Conseil européen, Charles Michel, avait toutefois tenu à rassurer que « l’Union Européenne se tient aux côtés de la Tunisie… La prospérité, la stabilité économique et la démocratie de la Tunisie sont les priorités du bloc des Vingt-sept ». M. Michel avait ajouté que « l’UE reste engagée avec la Tunisie pour relever ensemble le défi de la migration irrégulière ».

Lire sur le sujet : Kaïs Saïed joue-t-il la même carte migratoire que Mohammed VI ?