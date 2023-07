Plus de 200 migrants sénégalais rapatriés de Dakhla, au Maroc

Ils sont 260 migrants sénégalais ont été rapatriés à Dakar, ce samedi. Ces candidats à l’émigration clandestine étaient en errance au Maroc. L’information a été donnée par le consul du Sénégal à Dakhla, ville marocaine.

Des Sénégalais, candidats à l’émigration clandestine, ont quitté le Maroc pour atterrir à Dakar, cette nuit. Le voyage, selon la radio sénégalaise RFM, a été organisé et supervisé par les autorités sénégalaises en poste au Maroc. Au moment où le rapatriement de ces migrants s’organisait, d’autres Sénégalais arrivaient au royaume chérifien.

48 Sénégalais débarquent à Dakhla

« Quarante-huit Sénégalais sont arrivés, ce mercredi, à Dakhla, à bord d’une embarcation qui serait partie de Saint-Louis. Parmi eux, certains, mal en point, sont à l’hôpital… J’ai l’impression qu’il y a une dizaine de pirogues, ou plus, qui ont dû quitter le Sénégal avant la fête de la Tabaski, à destination de l’Espagne », a indiqué Babou Sène, Consul du Sénégal à Dakhla.

Dakar a donc accueilli ces migrants rentrés du Maroc. La diplomatie sénégalaise précise que ces migrants rapatriés vivaient en détresse dans la ville marocaine de Dakhala. Ils ont été sauvés par la Marine marocaine. Ce rapatriement intervient au moment où une pirogue en partance pour l’Europe s’est échouée, au large de Saint-Louis (Nord du Sénégal). Un bilan de provisoire fait état de 6 morts.

Afflux de candidats à l’émigration clandestine

Les candidats à l’émigration clandestine sont de plus en plus nombreux sur le continent africain. Des pays comme le Maroc, l’Algérie et la Tunisie constituent des points de ralliement de ces migrants. Depuis ces pays nord-africains, les candidats tentent de rejoindre l’Europe. Par exemple, l’île italienne de Lampedusa est vite rejoint par les candidats, étant située à quelque 150 kilomètres des côtes tunisiennes.

D’ailleurs, une délégation de l’Union Européenne est attendue en Tunisie, demain dimanche. Conduite par Ursula von der Leyen, présidente de la Commission Européenne, cette mission vient finaliser des accords conclus le 11 juin dernier. La présidente du conseil italien, Giorgia Meloni, et le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, accompagnent Ursula von der Leyen.