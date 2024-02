Tragédies africaines : L’accident qui décima l’Équipe Zambienne de Football

Le 27 avril 1993 est gravé dans la mémoire collective de la Zambie et du monde du football comme un jour de profonde tristesse et de perte irréparable. Ce jour-là, un tragique accident d’avion a coûté la vie à 30 personnes, dont 18 membres de l’équipe nationale de football de Zambie, plongeant la nation dans le deuil et laissant une cicatrice indélébile dans l’histoire du sport.

Alors que la CAN vient de se terminer sur l’extraordinaire victoire des Éléphants ivoiriens, Afrik revient sur la plus grande tragédie du football africain. Le 27 avril 1993, un avion DHC-5D Buffalo de la Zambian Air Force transporte l’équipe nationale de la Zambie vers Dakar, où elle devait affronter le Sénégal dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 1994. Après avoir fait escale à Brazzaville, Congo, l’avion décolle pour un nouvel arrêt programmé à Abidjan avant sa destination finale. Cependant, peu après le décollage, dans la nuit noire, l’avion plonge en mer près des côtes gabonaises. Les 25 passagers, 18 joueurs et 7 accompagnateurs ainsi que les 5 membres d’équipage seront tués sur le coup. L’accident ne fera aucun survivant.

Les causes multiples de l’accident

L’enquête qui a suivi a révélé une série de défaillances techniques et d’erreurs humaines. Le rapport a indiqué que l’avion avait subi une défaillance du moteur gauche, aggravée par une erreur de pilotage. En effet, sous le coup de la fatigue, le pilote aurait coupé aussi le moteur droit ! Les investigations ont aussi mis en lumière des problèmes de maintenance et des lacunes dans la formation des pilotes de la Zambian Air Force, soulevant des questions sur la sécurité des transports du pays.

La disparition soudaine de presque toute l’équipe nationale a été un choc immense pour la Zambie. Les joueurs étaient considérés comme des héros nationaux. Ils venait de réaliser une très belle CAN et espéraient se qualifier pour la Coupe du monde. Ils étaient porteurs d’espoir et de fierté pour leur pays. Leur mort a non seulement laissé un vide dans le cœur des supporters, mais a également posé un défi colossal pour le football zambien, qui a dû reconstruire son équipe nationale à partir de zéro.

Héritage

En Zambie et dans le monde entier, des hommages seront rendus à l’équipe disparue. Des monuments et des cérémonies commémoratives furent érigés et organisés en leur honneur. L’équipe de 1993 est souvent mentionnée avec respect et nostalgie. Elle est toujours considérée comme une des meilleures générations de footballeurs que la Zambie ait jamais eues. L’esprit de l’équipe de 1993 continue de vivre, inspirant les générations suivantes de joueurs zambiens.

L’accident d’avion de 1993 reste l’un des événements les plus sombres de l’histoire du football.