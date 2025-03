Tragédie sur le ring : le boxeur nigérian « Success » s’effondre en plein combat à Accra

Le monde de la boxe est en deuil. Lors d’un combat organisé à Accra, au Ghana, le boxeur nigérian Gabriel « Success » Olanrewagu s’est effondré sur le ring avant d’être déclaré mort à l’hôpital.

Le combat opposant Gabriel Olanrewagu à Jonathan « Power for Power » Mbanugu se déroulait à Accra dans le cadre d’un match international organisé par Osibor Boxing Promotions. Ce duel de huit rounds, très attendu par les amateurs de boxe, a pris une tournure tragique au troisième round. Alors que les deux adversaires s’engageaient dans un échange intense, Olanrewagu a soudainement vacillé avant de s’écrouler lourdement sur le ring.

L’arbitre, Richard Amevi, a immédiatement stoppé le combat et sollicité l’intervention des médecins. Mais malgré les soins prodigués, le boxeur nigérian de 40 ans a été déclaré mort peu après son transfert à l’hôpital universitaire de Korle Bu, dans les premières heures du dimanche 30 mars.

Originaire de Lagos, Gabriel Olanrewagu avait débuté sa carrière professionnelle en 2019. Avec un palmarès de 23 combats, dont 13 victoires, 8 défaites et 2 nuls, il s’était forgé une réputation redoutable grâce à un taux de KO impressionnant de 92,31 %. Classé 448e mondial dans la catégorie des poids légers, il était respecté dans le milieu de la boxe pour sa puissance et son engagement sur le ring.

Son adversaire, Jonathan Mbanugu, âgé de 22 ans et originaire d’Accra, s’affirme comme une étoile montante de la boxe ghanéenne. Avec un bilan de 14 combats pour 12 victoires et un taux de KO de 100 %, il est classé 352e mondial et suscite déjà l’attention des observateurs du noble art.

Nigerian boxer, Gabriel Oluwasegun Olanrewagu has tragically passed away after suffering a fatal seizure, during a boxing match against Ghana’s John Mbanugu, at the Bukom Boxing Arena last night. pic.twitter.com/CZes74L8PS

