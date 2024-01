Ngannou vs Joshua : le combat de boxe le plus attendu de l’année fixé au 8 mars 2024

Le monde de la boxe est en effervescence pour l’un des affrontements les plus attendus de ces dernières années. Le 8 mars 2024, à Riyad, en Arabie saoudite, se tiendra le combat explosif entre Anthony Joshua et Francis Ngannou. Cette rencontre est l’une des plus significatives de l’histoire de la boxe. Elle met en vedette deux des plus grands puncheurs de la planète.

Joshua, le champion du monde incontesté des poids lourds

Anthony Joshua, le colosse britannique de 33 ans, domine la catégorie des poids lourds avec une poigne de fer. Devenu une star avec la médaille d’or Olympique, à Londres, en 2012, il détient aujourd’hui les titres de la WBA, la WBC, la WBO et l’IBF, faisant de lui le champion du monde incontesté. Avec un style de boxe qui allie technique affinée et une puissance de frappe époustouflante, il a accumulé un palmarès impressionnant : 27 victoires, dont 24 par KO en 30 combats. Sa stature dans le monde de la boxe a été cimentée par des victoires mémorables contre des adversaires redoutables, et son parcours vers le sommet est marqué par sa discipline et son dévouement au sport.

Ngannou, l’ancien champion de MMA, représentant de l’Afrique

Face à lui, Francis Ngannou, originaire du Cameroun, grand pourvoyeur de talents dans le MMA. Âgé de 35 ans, il apporte un tout autre type de pedigree. Ancien champion des poids lourds de l’UFC, Ngannou a secoué le monde du MMA avec sa force brute et sa capacité à mettre KO ses adversaires. Avec un bilan de 17 victoires (dont 16 par KO), sa puissance de frappe hors norme fait peur. Son parcours dans les arts martiaux mixtes est une histoire de résilience et de persévérance, Ngannou ayant surmonté de nombreux défis pour atteindre le sommet de l’UFC. Pour son premier combat de boxe classique, il a poussé dans ses retranchements Tyson Fury.

Un combat explosif

Ce duel tant attendu entre Joshua et Ngannou est plus qu’un simple combat de boxe ; c’est une collision de deux mondes, la boxe et le MMA, chacun représenté par un de ses plus éminents champions. Alors que Ngannou possède l’avantage en termes de taille et de portée, Joshua apporte une expérience et une technique raffinées. Les fans des deux disciplines et désormais le monde entier attendent avec impatience de voir comment ces deux styles vont s’affronter.