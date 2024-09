Tragédie en Haïti : l’explosion d’un camion-citerne fait 16 morts

Un drame s’est produit en Haïti, ce samedi, lorsque l’explosion d’un camion-citerne a coûté la vie à seize personnes et en a blessé une quarantaine. L’accident s’est produit dans la région des Nippes, plus précisément dans l’arrondissement de Miragoâne, une ville portuaire située à une centaine de kilomètres de la capitale, Port-au-Prince.

Contexte de pénuries récurrentes et de précarité énergétique

Selon les témoignages, la déflagration s’est produite au moment où des habitants tentaient de récupérer le carburant qui s’écoulait du véhicule, accidenté peu de temps auparavant. Cette pratique, bien que dangereuse, est malheureusement courante dans un contexte de pénuries récurrentes et de précarité énergétique.

Les blessés ont été transportés d’urgence vers l’hôpital Sainte Thérèse de Miragoâne, avant d’être éventuellement évacués vers d’autres établissements mieux équipés. Face à l’ampleur de la catastrophe, le Premier ministre par intérim, Garry Conille, a convoqué une réunion d’urgence pour coordonner les secours et les opérations de sauvetage.

Prise de risques inconsidérés

Cette tragédie met en lumière les nombreuses difficultés auxquelles est confronté le peuple haïtien. Notamment la pauvreté, le manque d’infrastructures, l’instabilité politique et l’insécurité. Les pénuries de carburant, fréquentes dans le pays, poussent souvent les habitants à prendre des risques inconsidérés pour subvenir à leurs besoins les plus élémentaires.

Ce genre d’incident est récurrent en Afrique, notamment au Nigeria où on en enregistre le plus d’explosion de camion-citerne. Pas plus tard que dimanche dernier, un camion-citerne transportant de l’essence est entré en collision avec un autre véhicule, provoquant une explosion qui a coûté la vie à au moins 52 personnes.

Le Kenya et la Libye touchés par une explosion de citerne

Au Kenya, les populations de la région de Malanga avaient été frappées par un drame, en 2021. Au moins 13 personnes ont été tuées et 24 autres blessées dans l’explosion d’un camion-citerne, près de Malanga, à 315 kilomètres au nord-ouest de la capitale, Nairobi. Un drame qui avait secoué le pays. En août 2022, au moins sept personnes ont perdu la vie et une cinquantaine blessées dans l’explosion d’un camion-citerne en Libye.

Le drame s’est produit dans le Sud-Ouest de ce pays d’Afrique du Nord. L’incendie s’est déclaré dans un camion-citerne dans la ville d’Al-Zawiya, « alors qu’elles faisaient le plein de carburant du camion qui s’est arrêté à la suite d’un dysfonctionnement ». Le drame s’est produit lorsque plusieurs habitants se sont précipités vers un camion-citerne pour remplir des bidons d’essence.