Tragédie au Bénin : un incendie dévastateur fait six morts et des blessés graves à Akpakpa

À Akpakpa, quartier de Cotonou, un incendie provoqué par une explosion a fait six morts et plusieurs blessés graves. Ce drame, survenu le 11 janvier 2025, soulève des questions sur la gestion des produits inflammables en milieu urbain.

Un quartier plongé dans l’horreur, des vies brisées et des questions en suspens. L’incendie est survenu ce samedi 11 janvier 2025 à Akpakpa, quartier Ayélawadjè 1, Cotonou, a laissé une empreinte indélébile.

Une explosion fatale au cœur de la nuit

Tout a commencé par une détonation retentissante, suivie de flammes ravageant un immeuble à deux étages. Situé près de l’école maternelle, ce bâtiment abritait un magasin de produits chimiques, où une explosion a déclenché l’irréparable. En quelques instants, le quartier s’est transformé en scène de chaos, enveloppé d’une épaisse fumée toxique.

Le bilan provisoire est lourd : six morts, plusieurs blessés graves, et des familles sous le choc. Les habitants caractérisent des symptômes inquiétants tels que des difficultés respiratoires et des vomissements, amplifiant l’angoisse collective.

Malgré la mobilisation rapide des secours, l’origine de l’explosion demeure mystérieuse. Le chef du troisième arrondissement, Maurille Omer Adetona, a déclaré attendre les conclusions des experts pour identifier la nature des gaz impliqués dans la tragédie. Un périmètre de sécurité a été établi pour éviter tout risque supplémentaire, tandis que les sapeurs-pompiers ont travaillé d’arrache-pied pour circonscrire l’incendie. Selon certains témoins, le magasin contient des produits hautement inflammables. Cependant, aucune confirmation officielle n’a encore été apportée.

Une communauté bouleversée

Présent aux Vodouns Days au moment de l’incident, le maire de Cotonou, Luc Atrokpo, a exprimé sa profonde consternation. Sur les lieux du drame, il a rappelé l’importance de la responsabilité collective pour éviter de telles tragédies. Les riverains, eux, restent sous le choc. Beaucoup racontent avoir fui dans la panique, laissant derrière eux leurs biens et, pour certains, leurs proches. L’ambiance dans le quartier est lourde, marquée par la douleur et l’incertitude.

Cet incendie tragique soulève des questions sur la gestion des substances dangereuses en milieu urbain. Les autorités devront tirer des leçons de cette catastrophe pour renforcer la prévention des risques, notamment dans les zones densément peuplées comme Akpakpa.