A l’occasion des Vodoun Days… une exploration du Panthéon Vodoun!

Métronome du panthéon Vodoun, « Fâ », à la fois science et « Vodoun » est « lead » principal d’un trio. À l’initiation, le nouveau « Fâ-vi » (enfant de Fâ), après avoir tracé son « Kpòli »(signe de Fâ lié à son être) se voit attribué de facto son « Lêgba » (lire article sur Lêgba) et dans le meilleur des cas, son « Nan-Kah », calebasse symbolique de « Minon-nan », la Déesse de la Création selon la philosophie Vodoun (lire article sur Minon-nan). Ce trio de Vodouns vient ainsi faire entrer le nouvel initié dans la grande loge des « Bôkonon », Prêtres Vodouns (titre dont il pourra manifester le pouvoir s’il reste persévérant sur le sentier de l’initiation). Ensemble, allons découvrir le mode de fonctionnement de ce triangle d’Entités.

• « Lêgba »

Représentant le mental de l’homme, « Lêgba » ou l’ « Investi du Pouvoir » ou encore le « Détenteur de la Force » serait l’Entité qui préside chacune de nos pensées ; qu’elle soit bonne ou mauvaise. Tel un interrupteur électrique, Lêgba se manifeste où chaque être choisit de le positionner. Dans la Tradition Vodoun, il est associé au pouvoir masculin de reproduction et incarne la virilité. Au Bénin, « Lêgba » a son « phallus » bien tendu ! Les sages s’accordent à le désigner « Masculin Cosmique ». Énergie Électrique, « Lêgba » serait Chef du quartier postérieur du cerveau, la demeure de la « Conscience objective » de l’homme.

• « Minon-nan »

Énergie associée à la Déesse de la Création dans le Vodoun, « Minon-nan » ou « notre Reine Mère » est l’une des divinités les plus respectées et craintes. Elle siège en seconde place dans la Triade supérieure du Vodoun, et serait la représentation du « Subconscient » de l’homme. Symbolisme de la « matrice » ( l’organe génital de la femme), « Minon-nan » est de nature magnétique et siègerait à la partie antérieure du cerveau. Relié à la Conscience universelle, le subconscient est la mémoire interne où sont archivés tous nos actes dans les moindres détails. Son pouvoir et son champ d’action sont illimités.

Fâ ou l’harmonie au sein de la Création

Ainsi, dans sa fonction au service du visible et de l’invisible, Fâ s’appuie d’une part, sur « Minon-nan » ou le « subconscient » pour recueillir les informations nécessaires afin de poser le diagnostic exact face aux cas à lui, présentés. Il va ensuite s’appuyer sur « Lêgba », l’investi du pouvoir auprès des Entités et des êtres, pour proposer le traitement efficace adéquat. Beaucoup de choses à comprendre et partager encore sur ces entités… Mais dans le cadre de cet article, nous allons nous en arrêter à ces concepts primordiaux!

À l’instar d’un couple, où l’homme et la femme se complètent pour créer l’harmonie, ainsi « Lêgba » et « Minon-nan » se complètent afin que règne « Fâ », l’harmonie au sein de la Création. N’oubliez pas, nos pensées exécutent le subconscient. Les désirs de « Lêgba », « Minon-nan » les concrétise.