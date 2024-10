Prescriptions et interdits du Fâ dans le Vodoun béninois.

L’homme et le monde sont interdépendants. Selon Amadou Hampâté Ba, l’homme, c’est l’Univers en miniature. Au Bénin, les sages du Vodoun diront que toute la Création extérieure se retrouve d’une manière ou d’une autre présente en l’homme lui-même. Ainsi, autant il y a des Lois et restrictions dans le monde, autant il y a des prescriptions et interdits chez l’homme. Des règles que quiconque souhaite vivre longtemps heureux et épanoui doit connaître et respecter.

Au service de Dieu et de la Création, Fâ, art divinatoire du golfe de Guinée, passerelle entre les mondes invisible et tangible (lien article qui explique le Fâ), renseigne les êtres sur leur nature divine et leur fait des recommandations afin de maintenir l’équilibre, d’une part en leur propre sein et d’autre part, au sein de la Création. Il s’agira pour l’Initié ou le consultant du Fâ, de s’abtenir de consommer tel ou tel aliment ; ou d’en réparer la carence selon le signe au travers duquel Fâ se révèle à lui.

Ces prescriptions et interdits qui sont pour la plupart alimentaires, existent dans l’unique but de préserver l’équilibre entre les éléments (Air, Eau, Feu et Terre), fondements de la Création. « C’est en respectant les recommandations de son propre Fâ que l’on respecte le plus humblement possible « Dâdâ Sêgbo » (Dieu) et le reste de la Création » dira Hounnon-gan « Gbelimabu Tchéhouyeton », imminent prêtre Vodoun de la ville de Natitingou, région septentrionale du Bénin.

En excès ou en carence, certaines substances sont susceptibles de semer une bonne dose d’instabilité en l’humain sur tous les plans (santé, famille, profession, vie sentimentale et consorts) ; laquelle instabilité pourrait lui être fatale s’il n’en prend garde. Lorsque Fâ lui prescrit par exemple de se garder de manger du porc par le détour d’une initiation ou d’une simple consultation, c’est tout simplement parce que la nature vibratoire de cet animal est en parfaite opposition à sa propre nature vibratoire.

De son entêtement pourrait résulter des maladies, l’insuccès sur le plan professionnel ou social, dans les cas extrêmes, la mort.

Tant de connaissances que la conscience collective ignore et que Fâ et sa Sagesse nous enseignent depuis des lustres. Transmises de génération en génération, ces connaissances, à l’instar du Code de la route, garantissent à chaque être une circulation optimale et en toute sécurité sur l’autoroute de la Vie. Se connaître soi-même ne serait-ce pas connaître Dieu ?

