Tour du Rwanda : un véhicule de la caravane fauche des supporters, deux morts

Fidele K

Lecture 3 min.
Cyclisme Tour du Rwanda
Cyclisme Tour du Rwanda

La 18e édition du Tour du Rwanda s’est ouverte dans le drame ce dimanche 22 février. Lors de la première étape entre Rukomo et Rwamagana, un véhicule de la caravane publicitaire a perdu le contrôle sous une pluie battante. Deux spectateurs ont été tués et six autres blessés.

Un choc pour le pays, où le cyclisme occupe une place centrale dans la vie sportive nationale.

Un accident mortel en marge de la course

Le drame s’est produit à proximité de la localité de Gabiro, dans l’est du pays, sous des conditions météorologiques particulièrement difficiles. Une pluie battante s’est en effet abattue sur la région, rendant la chaussée glissante. C’est dans ce contexte qu’un véhicule de la caravane, ce convoi festif qui précède traditionnellement les cyclistes pour distribuer des cadeaux aux supporters, a perdu le contrôle. La sortie de route a violemment percuté un groupe de passionnés massés sur le bord de la chaussée pour encourager les coureurs. Outre les deux décès confirmés, la direction de l’épreuve déplore six blessés.

LIRE AUSSI
Lire aussi 1
Visit Rwanda et Arsenal : quand le tourisme sportif devient terrain de débat éthique

La sécurité routière au cœur des préoccupations

L’émotion est vive au Rwanda, terre de cyclisme qui a récemment vibré lors des Championnats du monde à Kigali. La ministre des Sports, Nelly Mukazayire, a exprimé sa profonde tristesse et a rappelé que cet accident tragique souligne l’importance de la vigilance sur les routes, tant pour les conducteurs que pour le public. La Police nationale du Rwanda a immédiatement ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de cette perte de contrôle. Pour l’heure, les blessés ont été pris en charge par les services de secours et leur état de santé fait l’objet d’un suivi rigoureux par les organisateurs.

Une victoire sportive éclipsée par la douleur

Sur le plan purement sportif, cette première étape de 173 kilomètres a été remportée par l’Israélien Itamar Einhorn de la formation NSN Development Team. Cependant, le cœur n’était pas aux réjouissances sur le podium de Rwamagana. Malgré ce choc, la compétition doit se poursuivre pendant encore sept jours jusqu’à l’arrivée finale dans la capitale. Les autorités et l’organisation du Tour du Rwanda appellent désormais à une prudence renforcée sur les prochaines étapes pour que le sport reprenne ses droits dans la sérénité.

Fidele K
LIRE LA BIO
Fidèle K est journaliste et rédactrice spécialisée, passionné par l'Afrique et ses dynamiques politiques, culturelles et sociales. A travers ses articles pour Afrik, elle met en lumière les enjeux et les réalités du continent avec précision et engagement.
Newsletter Suivez Afrik.com sur Google News

LIRE AUSSI

JOJ Dakar 2026

Sénégal : Jeux Outragés contre la Jeunesse (JOJ) à quelques mois des… Jeux Olympiques de la Jeunesse

À l’Université Cheikh Anta Diop, haut lieu du savoir et creuset historique des élites africaines, le sang d’un étudiant a coulé. La mort du...
Le Président rwandais, Paul Kagame

Discours de Kagame : quand l’invective trahit l’inquiétude

Les autorités rwandaises organisent, environ tous les deux ans, un événement désigné en langue rwandaise sous le terme d’« Umushyikirano ». C’est dans ce...
Le Président rwandais, Paul Kagame

Kagame défie les menaces de sanctions : tensions accrues autour de la crise RDC-Rwanda

Lors du Dialogue national rwandais, Paul Kagame a livré un discours offensif face aux menaces de sanctions internationales visant Kigali. Le président rwandais rejette les...
L'actualité africaine, notre passion
CARTE D'AFRIQUEPLAN DU SITE
QUI SOMMES-NOUSMENTIONS LÉGALES
ARCHIVES JANVIER 2026Gestion des cookies
© Afrik 2026