Tour du Rwanda : un véhicule de la caravane fauche des supporters, deux morts

La 18e édition du Tour du Rwanda s’est ouverte dans le drame ce dimanche 22 février. Lors de la première étape entre Rukomo et Rwamagana, un véhicule de la caravane publicitaire a perdu le contrôle sous une pluie battante. Deux spectateurs ont été tués et six autres blessés.

Un choc pour le pays, où le cyclisme occupe une place centrale dans la vie sportive nationale.

Un accident mortel en marge de la course

Le drame s’est produit à proximité de la localité de Gabiro, dans l’est du pays, sous des conditions météorologiques particulièrement difficiles. Une pluie battante s’est en effet abattue sur la région, rendant la chaussée glissante. C’est dans ce contexte qu’un véhicule de la caravane, ce convoi festif qui précède traditionnellement les cyclistes pour distribuer des cadeaux aux supporters, a perdu le contrôle. La sortie de route a violemment percuté un groupe de passionnés massés sur le bord de la chaussée pour encourager les coureurs. Outre les deux décès confirmés, la direction de l’épreuve déplore six blessés.

La sécurité routière au cœur des préoccupations

L’émotion est vive au Rwanda, terre de cyclisme qui a récemment vibré lors des Championnats du monde à Kigali. La ministre des Sports, Nelly Mukazayire, a exprimé sa profonde tristesse et a rappelé que cet accident tragique souligne l’importance de la vigilance sur les routes, tant pour les conducteurs que pour le public. La Police nationale du Rwanda a immédiatement ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de cette perte de contrôle. Pour l’heure, les blessés ont été pris en charge par les services de secours et leur état de santé fait l’objet d’un suivi rigoureux par les organisateurs.

Une victoire sportive éclipsée par la douleur

Sur le plan purement sportif, cette première étape de 173 kilomètres a été remportée par l’Israélien Itamar Einhorn de la formation NSN Development Team. Cependant, le cœur n’était pas aux réjouissances sur le podium de Rwamagana. Malgré ce choc, la compétition doit se poursuivre pendant encore sept jours jusqu’à l’arrivée finale dans la capitale. Les autorités et l’organisation du Tour du Rwanda appellent désormais à une prudence renforcée sur les prochaines étapes pour que le sport reprenne ses droits dans la sérénité.