Togo : le peuple sort massivement pour se faire enregistrer sur la liste électorale révisée

Pour permettre aux retardataires de se mettre au pas, la Commission électorale indépendante du Togo a prolongé le processus de révision des listes électorales, débuté le vendredi 29 novembre à ce jour, lundi 2 décembre à 16 heures.

L’affluence devient de plus en plus importante dans les bureaux d’enregistrement. Le constat est positif déjà en mi-journée au centre d’enrôlement de Bè-Gare : les citoyens sont sortis en masse. Les files d’attente sont de plus en plus longues et le stock de formulaires prévus pour la journée s’est épuisé plus tôt. Les agents d’enregistrement ont dû en prendre de nouveau auprès de la CENI (Commission Electorale Nationale Indépendante).

A Blè-Plage, à l’heure de la fermeture des bureaux d’enregistrement, dimanche, il y avait encore de nombreuses personnes qui n’ont pas réussi à se faire enrôler. La révision des listes électorales concerne exclusivement les citoyens qui ont perdu leur carte d’électeur, ceux qui viennent d’avoir 18 ans, l’âge requis pour voter au Togo et ceux qui n’étaient pas inscrits sur les listes électorales passées. Ces derniers ont répondu timidement au dernier moment.

Le chef du quartier de Blè-Adjrometsi, Togbui Agbaglo Agbéko déplore le fait que certains citoyens togolais refusent de participer au processus électoral notamment au vote sous prétexte qu’ils sont contre le système politique du pays. Pour lui, le vote est un devoir auquel aucun citoyen ne devrait se soustraire. Il exhorte le peuple togolais, précisément les habitants de son quartier, à s’inscrire sur les listes électorales révisées afin de pouvoir participer aux prochaines joutes élections. Il se réjouit de l’affluence d’aujourd’hui.

Cependant, les retardataires sont encore nombreux ; la CENI leur avait donné jusqu’à ce lundi 2 décembre à 16 heures pour se rattraper.

