Togo : l’Allemagne fait don de matériels pour lutter contre le Covid-19

La coopération entre le Togo et l’Allemagne est au beau fixe. A travers la GIZ, le Togo vient de recevoir un important don de matériels pour renforcer sa stratégie de lutte contre la pandémie du Coronavirus.

Jeudi 3 septembre 2020, le Togo a reçu un important don de matériels de la part de l’Allemagne, à travers la GIZ. Cela intervient dans le cadre de la lutte contre l’actuelle pandémie de Covid-19 qui fait des ravages dans le monde. Estimés à 14 millions de FCFA, ce matériel a été reçu par le ministère de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales. Matthias Veltin, l’ambassadeur d’Allemagne au Togo a précisé que ce don vise à lutter contre la dissémination de la maladie aux frontières togolaises. Plus loin, il s’agit également de mettre à l’abri les fonctionnaires en service dans ces endroits.

Une aide supplémentaire pour le Togo

Le matériel a été réceptionné par Robert Bakai, le Directeur de cabinet du ministère de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales au nom du ministre de tutelle. Quant à Matthias Veltin, ambassadeur d’Allemagne au Togo, il a apporté quelques précisions : « Une cartographie des zones d’intervention du projet Covid-19 a été effectuée et les contacts des États membres et des Communautés Economiques Régionales (CERS) impliqués dans la mise en œuvre du projet ont été réalisés. Il s’agit aujourd’hui, à travers cette remise de matériels et d’équipements de prévention du Covid-19, d’un coût de 14 000 000 de FCFA, d’accompagner les autorités nationales dans la lutte contre la pandémie du Covid-19, dans les espaces frontaliers ».

Il convient de souligner que le Togo ne manque pas d’accompagnement dans la lutte contre cette pandémie. En juillet, le groupe bancaire BCP mettait à disposition, 50 millions de FCFA pour lutter contre la maladie. En mai, les acteurs de la filière bétail et viande recevaient des kits de protection. Ces nombreux efforts contribuent à une gestion plus que correcte de la crise sanitaire. A l’heure actuelle au Togo, le bilan de la pandémie de Coronavirus fait état de 1 443 cas, dont 1 071 guérisons et 31 décès.