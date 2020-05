Coronavirus au Togo : des kits de protection pour les acteurs de la filière bétail et viande

Toutes les catégories sociales sont concernées par le respect des gestes barrières contre le Coronavirus. C’est pour cela que Koutéra Bataka, ministre de la Production animale et halieutique du Togo, a remis un lot de matériels de protection, jeudi 7 mai, aux acteurs de sa filière.

La remise de kits de matériels de protection contre le Covid-19 s’est déroulée ce jeudi 7 mai 2020. Koutéra Bataka, ministre togolais de la Production animale et halieutique, a successivement fait une descente à l’ONAF, au marché de Gbossime, ainsi qu’au marché des bétails d’Adétikopé. Etaient présents, les responsables de La Confédération des Fédérations Nationales de la Filière Bétail et Viande de l’Afrique de l’Ouest (COFENABVI-AO). L’activité s’inscrit dans le « Plan de Riposte Agricole COVID-19 » instauré par l’Etat togolais.

Le Togo fortement appuyé dans la lutte contre la pandémie.

Les kits distribués aux différents acteurs étaient composés de masques, gel hydroalcoolique et autres dispositifs de lavage des mains. Ils sont la résultante des contributions du PASA, de la COFENABVI-AO et ses différentes fédérations membres. Pour rappel, la Confédération des Fédérations Nationales de la Filière Bétail et Viande de l’Afrique de l’Ouest (COFENABVI-AO) est le groupement principal de tous les acteurs et autres professionnels du domaine de l’élevage de la CEDEAO.

L’Etat togolais s’est fortement impliqué dans la lutte contre la pandémie du Coronavirus qui frappe le monde entier. Il a également bénéficié du soutien de certaines organisations. Lundi dernier, Plan International Togo procédait à une importante donation. Sokodé a ainsi reçu 380 dispositifs de lavage des mains, 760 cartons de savon liquide, 575 bidons de gel hydroalcoolique, 608 affiches de même que 320 flyers.

Fin avril, la Banque Mondiale approuvait, en outre, un financement de 8,1 millions de dollars émanant de l’Association Internationale de Développement (IDA) pour aider le Togo à affronter efficacement la pandémie. En somme, avec tout ce soutien, Faure Gnassingbé et ses compatriotes ont largement de quoi affronter ce mal invisible qui fait trembler le monde.