Togo : le groupe bancaire BCP injecte 50 millions FCFA dans la lutte contre le Coronavirus

Alors que le Coronavirus poursuit inexorablement son avancée sur le continent africain, le Togo continue de bénéficier de l’appui de diverses organisations pour contrer le mal. Le groupe BCP a ainsi fait un don de 50 millions de francs CFA au pays de Faure Gnassingbé.

Après avoir fait de la résistance pendant quelques mois, les pays africains connaissent tous une hausse en ce qui concerne le nombre de cas de Coronavirus. Conscient de l’ampleur du problème, le groupe BCP, géant marocain de la banque basé dans 32 pays à travers le monde, a décidé de prendre le taureau par les cornes. Par l’intermédiaire de ses filiales basées dans les pays de l’UEMOA de même qu’en Guinée, BCP a constitué une enveloppe financière de 750 millions de francs CFA afin d’appuyer les pays dans lesquels il est implanté.

Une manne financière et matérielle

A ce titre, la part réservée au Togo par l’institution bancaire marocaine était de 50 millions de francs CFA. Dans le détail, ce don comprend un chèque d’une valeur de 15 millions de francs CFA et divers équipements sanitaires (Thermomètres frontaux, atomiseurs, cache-nez, combinaisons et gel hydroalcoolique) d’une valeur de 35 millions de francs CFA. C’est Dzossou Kodzo Kassamada, conseiller du Premier ministre togolais, qui a réceptionné cette manne financière et matérielle. Étaient également présents, Claude Gbikpi, directeur général de GTA Assurances vie, Daniel Abdou Galadima, directeur général de la Banque Atlantique, et Jean-Marie Tessi, directeur général de GTA Assurances.

D’autres actions identiques à signaler

Ce nouvel appui vient compléter les multiples initiatives observées au Togo, depuis le début de la pandémie. La semaine dernière, le 2 juillet notamment, les médias publics composés de la télévision, la radio et la presse écrite, avaient reçu un important don de matériels pour se prémunir contre l’épidémie de Coronavirus. Il s’agissait d’un lot de 1 200 paires de gants, 6 dispositifs lave-main, 14 000 masques et 140 litres de solution hydroalcoolique. La cérémonie de remise de ces matériels a été conduite par Marc Vizy, ambassadeur de France au Togo, de concert avec Katari Foli Bazi, ministre togolais en charge de la Communication, des Sports et de l’Education à la citoyenneté et au civisme.

Ces renforts matériels et financiers ne seront pas de trop pour faire face efficacement à cette terrible pandémie.