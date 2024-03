Togo : Faure Gnassingbé demande une deuxième lecture de la loi sur la révision de la Constitution

La loi portant révision de la Constitution togolaise votée à l’Assemblée nationale est renvoyée au Parlement pour une deuxième lecture. C’est la demande formulée, vendredi soir, par le Président Faure Gnassingbé.

La loi portant adoption d’une nouvelle Constitution en République togolaise votée par le Parlement togolais, lundi 25 mars 2024,, ne passe pas en l’état. Arrivé, jeudi, sur la table du Président Faure Gnassingbé, ce dernier l’a renvoyé pour une deuxième lecture à l’Assemblée nationale. L’annonce a été faite à travers un communiqué publié, vendredi soir, par la Présidence togolaise. « Toute chose étant perfectible, et au regard de l’intérêt suscité au sein de la population par le texte, depuis son adoption, le président de la République a demandé, ce jour, à la présidente de l’Assemblée nationale de faire procéder à une deuxième lecture de la loi adoptée ».

Une loi fortement contestée

Depuis l’adoption de cette loi qui refond totalement les institutions togolaises, faisant passer le pays d’un régime semi-présidentiel à un régime parlementaire et créant par là même la Ve République, l’opposition, la société civile et l’ensemble des forces vives togolaises manifestent vivement leur désapprobation. Des rencontres se multiplient et des déclarations s’enchaînent. « Nous, évêques catholiques du Togo, venons, par la présente déclaration, exhorter le chef de l’État à surseoir à la promulgation de la nouvelle Constitution et à engager un dialogue politique inclusif, après les résultats des prochaines élections législatives et régionales », avaient laissé entendre les évêques togolais, mardi dernier.

Dans la journée du vendredi, des universitaires, des intellectuels, des artistes, des personnalités politiques et autres acteurs de la société civile ont, dans un « appel citoyen », demandé à leurs compatriotes de se mobiliser pour « rejeter cette forfaiture ». Dans la même déclaration, ils ont invité le Président Faure Gnassingbé à « arrêter le processus en cours pour le bien de notre pays ».

Arrivé à la tête du Togo, en 2005, après la mort de son père, Gnassingbé Eyadéma, qui régentait le pays depuis 1967, Faure Gnassingbé cumule actuellement quatre mandats en tant que président de la République. Avec la Constitution révisée en 2019 et actuellement en vigueur, Faure Gnassingbé reste éligible en 2025.