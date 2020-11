Tiwa Savage fait appel à Naira Marley et Tacha pour son clip « Ole » (vidéo)

La chanteuse nigériane Tiwa Savage a sorti les visuels de « Ole », un morceau de « Celia », son dernier album. Vendredi, elle a annoncé la sortie du projet mettant en vedette Naira Marley, une autre chanteuse, et Tacha Akide, une ancienne colocataire de l’émission de télé-réalité BBNaija.

La vidéo de moins de quatre minutes traite de la corruption profondément enracinée et de l’injustice inhérente à la politique nigériane. Le clip de la chanson, visant à renforcer la conscience politique des Nigérians, a commencé avec des citoyens qui s’en prenaient violemment à leurs dirigeants pour revendiquer leurs droits.

« Parce que je ne veux pas dire que je suis folle… viens voir Ole », explique Tiwa. Il examine également comment la quête de survie des Nigérians à tout prix a continué de peser sur le développement socio-économique du pays. Tiwa Savage s’est imposée comme l’une des figures de proue du paysage musical nigérian avec des séries de récompenses et de mentions honorifiques.

La chanteuse de « 49 -99 » a sorti plusieurs beaux projets et a également mis en scène des collaborations avec plusieurs stars de la musique de premier plan, dont 2Baba et Wizkid. En mai 2019, Tiwa Savage avait quitté Mavin Records de Don Jazzy et signé avec Universal Music Group (UMG), une société de musique américaine qui se vante d’artistes comme Rihanna, Taylor Swift et Lady Gaga.

En août, elle avait sorti l’album « Celia », qui mettait en vedette plusieurs stars de la musique dont Davido, Sam Smith, Stefflon Don, Hamzaa et Dice Ailes. Posté le vendredi 30 octobre 2020, son nouveau clip a déjà enregistré plus de 250 000 vues sur YouTube.