Tissus d’Afrique, « Elégances africaines »

Tout savoir sur les tissus et la mode africaine. Paru en 2002, Elégances africaines, tissus traditionnels et mode contemporaine de Renée Mendy-Ongoundou, publié aux éditions Alternative, est une référence en la matière.

Le rabal, le batik, le ndop ou le bogolan n’auront plus de secrets pour vous, une fois que vous aurez dévoré le livre de Renée Mendy-Ongoundou, Elégances africaines, tissus traditionnels et mode contemporaine. La belle journaliste sénégalaise a décidé de se pencher sur les tissus africains traditionnels et la mode contemporaine du continent. Son ouvrage, paru en 2002, le premier du genre entièrement consacré à ces sujets, elle l’a voulu comme » une réponse à ceux qui se demandent à quoi ressemble la mode africaine ou même s’il en existe une « . Elle l’a aussi pensé et écrit en » hommage à une mode qui porte en elle la joie de vivre d’un peuple haut en couleurs » et en » hommage aux tisserands et artisans d’Afrique, garants d’un patrimoine culturel inestimable « . Préfacé par Mme Carven (grande dame de la mode française qui a été la première à consacrer toute une collection à l’Afrique en 1950), Elégances africaines est un bel objet, richement illustré, et fort instructif.

