Cristiano Ronaldo demande Georgina Rodríguez en mariage avec une bague de 5 millions de dollars

Après des années de spéculations, le couple le plus glamour du football mondial a franchi le pas. Cristiano Ronaldo a demandé la main de Georgina Rodríguez avec une bague exceptionnelle estimée à plusieurs millions de dollars.

Le lundi 11 août 2025 restera gravé dans les mémoires du couple Ronaldo-Rodríguez et de leurs fans. Sur son compte Instagram, la mannequine de 31 ans a partagé l’heureuse nouvelle avec ses millions d’abonnés. « Oui, je le veux. Dans celle-ci et dans toutes mes vies« , a écrit Georgina en légende d’une photo montrant leurs mains entrelacées, révélant une bague de fiançailles spectaculaire.

La publication a littéralement enflammé les réseaux sociaux, récoltant près de 10 millions de likes et plus de 200 000 commentaires en quelques heures. Des personnalités comme Nabilla Vergara et Erika Choperena, l’épouse d’Antoine Griezmann, ont rapidement exprimé leurs félicitations.

Un bijou d’exception à la hauteur de leur amour

La bague présentée arbore un diamant ovale impressionnant estimé par les experts à 35 carats pour la pierre centrale, entouré de pierres latérales serties sur platine. Selon Tobias Kormind, expert en joaillerie interrogé par le magazine People, la valeur du bijou pourrait atteindre 5 millions de dollars, la plaçant au même niveau que le célèbre diamant Taylor-Burton offert jadis à Elizabeth Taylor.

Cette bague XXL reflète parfaitement l’ampleur de leur relation et le standing international du couple. Pour Cristiano Ronaldo, quintuple Ballon d’Or, rien n’était trop beau pour officialiser son engagement envers celle qui partage sa vie depuis 2016.

Leur rencontre remonte à 2016, quand Georgina travaillait comme vendeuse dans une boutique Gucci à Madrid. Ce qui aurait pu être une rencontre anodine s’est transformé en coup de foudre. Dans la série Netflix « Je suis Georgina« , la mannequine se remémore ce moment magique : « Le destin nous a réunis à nouveau lors d’une soirée. C’était un moment très spécial car, malgré le monde qui nous entourait, nous avions l’impression d’être seuls« .

Depuis, leur relation s’est officialisée en 2017 avec la naissance de leur première fille commune, Alana Martina. Georgina est également devenue la belle-mère aimante des trois autres enfants de Cristiano. Le couple a ensuite accueilli Bella Esmeralda en 2022, mais a également vécu la tragédie de la perte de son jumeau, Angel, une épreuve qui les a rendus encore plus forts.

Le « déclic » tant annoncé par CR7

Dans sa série documentaire, Cristiano Ronaldo avait confié attendre « le déclic » pour franchir le pas : « Cela peut être dans un an, dans six mois ou dans un mois, mais je suis sûr à 1 000 % que cela va se produire« . Ce fameux déclic semble enfin s’être produit, confirmant l’intuition du footballeur portugais de 40 ans.

Cette décision intervient à un moment particulier de leur vie. Installés en Arabie Saoudite depuis que Cristiano évolue à Al-Nassr, le couple a su préserver l’harmonie familiale malgré les changements géographiques et les défis de la célébrité mondiale.

Bien qu’aucune date officielle n’ait été communiquée, les spéculations vont déjà bon train concernant la cérémonie. Compte tenu du statut international des futurs mariés, l’événement promet d’attirer l’attention du monde entier.