Al-Nassr s’impose face à Al-Ittihad grâce à Ronaldo et Mané inspirés

Dans une confrontation captivante qui a mis en lumière le talent et l’expérience de deux des plus grands footballeurs de notre époque, Al-Nassr a brillamment surmonté Al-Ittihad, lors de la 17e journée du championnat d’Arabie saoudite. Cristiano Ronaldo et Sadio Mané ont dominé Karim Benzema dans le match au sommet.

Le Stade Roi-Abdallah de Djeddah a été le théâtre d’une démonstration de force footballistique, marquée par deux doublés de Cristiano Ronaldo et Sadio Mané. Al-Nassr reste dans la course au titre alors que Al-Ittihad se retrouve loin au classement.

Dans le cadre de la 17e journée du championnat d’Arabie saoudite, Al-Nassr Riyad s’est imposé 5-2 face à Al-Ittihad Club, ce 26 décembre 2023, au Stade Roi-Abdallah de Djeddah. Les locaux, qui étaient à domicile, ont ouvert le score, dès la 14e minute, grâce au marocain Hamdallah. Mais les visiteurs ont rapidement réagi et ont égalisé à la 19e minute grâce à Cristiano Ronaldo.

Al-Nassr a pris l’avantage à la 38e minute avant que Hamdallah n’égalise au début de la seconde mi-temps. La suite a été totalement en faveur des visiteurs.

Ronaldo et Mané la paire gagnante

Ronaldo, à la 68e, sur penalty, puis Mané, par deux fois, à la 75e et 82e, ont donné une plus grande ampleur au score.

Avec cette victoire, Al-Nassr consolide sa deuxième place au classement du championnat d’Arabie saoudite, derrière le leader, Al-Hilal. Al-Ittihad, quant à lui, reste à la sixième place.

Cristiano Ronaldo, l’homme du match

Cristiano Ronaldo a été l’homme du match. L’attaquant portugais a inscrit un doublé, portant son total à 19 buts en 17 matchs de championnat, cette saison. Une nouvelle performance pour le compagnon de Georgina Rodriguez qui, sur l’année civile, toutes compétitions confondues, a marqué 53 buts ! Ce qui en fait le meilleur buteur du monde, cette saison, devant Henry Kane et Kylian Mbappé.

L’attaquant portugais a montré qu’il était toujours capable de performer au plus haut niveau, même à 38 ans. A l’inverse, Karim Benzema, son ancien coéquipier au Real Madrid, a une nouvelle fois sombré. Une saison bien difficile pour l’ancien Ballon d’Or français.